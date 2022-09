Boris Herrmanns "Malizia - Seaexplorer" in Hamburg getauft Stand: 06.09.2022 13:21 Uhr Segelprofi Boris Herrmann ist am Dienstagmittag mit seiner neuen Rennjacht "Malizia - Seaexplorer" nach Hamburg gekommen. Das Schiff wurde in der Hafencity von Kindern getauft.

Herrmann hatte zuletzt im Winter 2020/21 als erster Deutscher an der Vendee Globe teilgenommen - einer Regatta, die nonstop rund um den Globus führte. Der Hamburger belegte damals den fünften Platz. Nun hat der 41-jährige Segler mit seinem Team in Frankreich ein neues Schiff gebaut: etwa 18 Meter lang, mit ausfahrbaren Tragflächen an der Seite, sogenannten Foils, und einem Schwenk-Kiel. Damit kann die "Malizia" gewissermaßen "fliegen". Bei entsprechendem Wind hebt sich der Bug des Kunststoffrumpfes aus dem Wasser und macht so die Rennmaschine noch schneller. Nach 35.000 Konzeptionsstunden und 45.000 Arbeitsstunden in der Werft lief die "Malizia-Seaexplorer" am 19. Juli an der französischen Atlantikküste vom Stapel. Seitdem wird sie getestet.

"Malizia" soll gleich zweimal um die Welt segeln

In den kommenden drei Jahren soll die "Malizia" gleich zweimal um die Welt segeln: Im nächsten Frühjahr im Rahmen des Etappenrennens "The Ocean Race" mit einer fünfköpfigen Crew will Boris Herrmann herausfinden, wie sich sein Schiff in den Stürmen im Südpolarmeer verhält. Und im Herbst 2024 steht dann die ganz große Herausforderung an: die Vendee Globe - einmal allein rund um den Planeten.

Taufe in der Hafencity

Vorher ist die Jacht mit ihrem 29 Meter hohen Mast aber noch in heimischen Gewässern zu sehen. Zur Taufe wurde sogar die Mahatma-Gandhi-Brücke geöffnet, denn das Zeremoniell fand direkt in der Hafencity statt. Im Rahmen eines zweitägigen Seglerfestes gibt es Musik und Diskussionsrunden zum Thema Klimaschutz. Zudem kann man die "Malizia Seaexplorer" aus nächster Nähe bewundert werden - der Eintritt ist frei.

