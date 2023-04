Bleibt Erdogan an der Macht? Türken in Hamburg wählen mit Stand: 27.04.2023 07:49 Uhr In der Türkei finden am 14. Mai die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen statt. Ab heute dürfen rund 1,5 Millionen Menschen in Deutschland ihre Stimme abgeben - auch in Hamburg.

Mehr als 40.000 in Hamburg lebende türkische Staatsbürger und Staatsbürgerinnen können bis zum 9. Mai im türkischen Generalkonsulat im Stadtteil Rotherbaum wählen. Das ist auch für die Türkinnen und Türken zuständig, die in Schleswig-Holstein wohnen.

Wahlkampf auch in Hamburg

Wahlkampfauftritte türkischer Politiker finden weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit auch in Deutschland statt. Darauf weist der Hamburger SPD-Politiker Kazim Abaci hin. So berichteten Medien in Deutschland und in der Türkei bereits, dass eine der Türkischen Hizbullah nahestehende Partei in Hamburg Wahlkampf macht. Der Verfassungsschutz stuft die Türkische Hizbullah als extremistische Organisation ein. Abaci erwartet, dass sich die islamischen Verbände in Hamburg von radikal-islamistischen Strömungen distanzieren und sich nicht instrumentalisieren lassen.

2018 stimmten viele für Erdogan

2018 stimmten in Hamburg knapp 60 Prozent der Wahlberechtigten für Präsident Recep Tayyib Erdogan. Damit schnitt Erdogan hier deutlich besser ab als im Gesamtergebnis mit rund 53 Prozent. Bei den Wahlen im Mai wird ein knapper Ausgang erwartet. Die Stimmen der Türken und Türkinnen im Ausland könnten wahlentscheidend sein.

