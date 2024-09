Stand: 05.09.2024 19:54 Uhr Blaue Moschee: Polizei verbietet Gebete vor Islamischem Zentrum

Auch für Freitag hat die Versammlungsbehörde offenbar Gebete vor der Blauen Moschee an der Alster verboten. Das berichtete zuerst das "Hamburger Abendblatt". Nach der Schließung des Islamischen Zentrums durch den Bund hatten sich dort in den vergangenen Wochen regelmäßig Menschen zum Gebet getroffen. Das sorgte für Unmut in der Nachbarschaft. Unter anderem fühlten sich Anwohnende durch die von Lautsprechern verstärkten Predigten gestört.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 05.09.2024 | 19:30 Uhr