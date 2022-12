Bezirksamtsleiterin fordert Fahreignungstests für Senioren Stand: 30.12.2022 06:13 Uhr Die Bezirksamtsleiterin von Hamburg-Altona, Stefanie von Berg (Grüne), hat regelmäßige Fahrtauglichkeitsuntersuchungen für Fahrerinnen und Fahrer im höheren Alter gefordert. Schon oft kam es in der Waitzstraße in Groß Flottbek zu Unfällen mit Seniorinnen und Senioren am Steuer.

Das hat es in der Waitzstraße schon mehrfach gegeben - plötzlich rast ein Wagen über den Gehweg und kracht in ein Schaufenster. Auffallend oft haben Seniorinnen und Senioren in der Waitzstraße Gas- und Bremspedal miteinander verwechselt. Erst kurz vor Weihnachten ist das wieder passiert. Stefanie von Berg sieht ältere Menschen daher als Risikogruppe im Straßenverkehr und fordert deshalb auf Nachfrage von NDR 90,3 regelmäßige Gesundheits-Checks für Fahrerinnen und Fahrer im höheren Alter.

Verpflichtende Gesundheits-Check-Ups alle zwei Jahre

Nachlassende Sehschärfe und Gehör, eingenommene Medikamente und auch Herz-Kreislauferkrankungen sollten ab dem 70. Lebensjahr alle zwei Jahre auf den Prüfstand, findet sie. Außerdem spricht sich die Bezirkschefin für einen verpflichtenden Fahreignungstest ab 70 Jahren aus.

ADAC setzt auf freiwillige Fahrstunden

Eine Test-Pflicht wäre unfair findet dagegegen der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC). Auch im hohen Alter seien viele Menschen noch fit am Steuer. Der ADAC bietet in Hamburg aber freiwillige Fahrstunden und einen sogenannten Fahr-Fitness-Check für ältere Menschen an. Während der 45-minütigen Fahrt überprüft ein Fahrlehrer oder eine Fahrlehrerin die Aufmerksamkeit der Teilnehmenden. Die Testergebnisse werden nicht an die Behörden weitergegeben. Mehr als 100 Seniorinnen und Senioren jährlich nutzen das Angebot.

