Stand: 19.08.2024 19:11 Uhr Betrunkener verletzt zwei Kontrolleure am S-Bahnhof Reeperbahn

Am Bahnhof Reeperbahn hat ein Fahrgast ohne Fahrschein zwei Kontrolleure angegriffen. Diese hatten den 22-Jährigen am Sonntagmittag in der S1 kontrolliert und zum Verlassen der Zugs aufgefordert. Der Mann weigerte sich. Laut Bundespolizei würgte er anschließend einen Kontrolleur und schlug ihm mehrfach ins Gesicht. Beide Kontrolleure kamen ins Krankenhaus. Bundespolizisten nahmen den Mann fest. Der Atemalkohol lag bei fast 2,3 Promille.

