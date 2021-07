Baustellen am Dammtor-Bahnhof sorgen für Behinderungen Stand: 31.07.2021 13:14 Uhr Autofahrerinnen und Autofahrer müssen derzeit in der Innenstadt viel Geduld mitbringen. Rund um den Dammtor-Bahnhof gibt es Großbaustellen, es kommt unter anderem zu größeren Behinderungen im Bereich Theodor-Heuss-Platz, Dammtordamm und Alsterglacis.

Laut dröhnen zahlreiche Baumaschinen am Dammtor. Asphaltgeruch liegt in der Luft - es wird auch am Wochenende fleißig auf den Baustellen gearbeitet. Zu spüren bekommen das Auto- und Radfahrende. Sie müssen mehr Zeit einplanen, denn die Kreuzung am Theodor-Heuss-Platz ist Richtung Esplanade dicht. Hier soll der Radverkehr verbessert werden, weil in der Vergangenheit immer wieder brenzlige Situationen mit Autofahrerinnen und Autofahrern entstanden sind. Planmäßig sollen die Arbeiten am Montag beendet sein.

AUDIO: Baustellen am Dammtor sorgen für Staus (1 Min) Baustellen am Dammtor sorgen für Staus (1 Min)

Auch an der Esplanade soll es für Radfahrerinnen und Radfahrer sicherer werden. Außerdem wurde frischer Asphalt aufgetragen. An dem Knotenpunkt Stephansplatz, Gorch-Fock-Wall und Dammtorstraße ist für Radfahrende kaum ein durchkommen möglich. Die Baustelle hier soll noch bis Ende Oktober dauern.

