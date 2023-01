Barmbek-Nord: Frau mit Messer attackiert - Polizei sucht Täter Stand: 29.01.2023 14:43 Uhr Im Hamburger Stadtteil Barmbek-Nord ist am Sonnabendnachmittag eine Frau mit einem Messer attackiert und schwer verletzt worden. Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach dem Täter. Bei ihm soll es sich um den ehemaligen Lebensgefährten der 35-Jährigen handeln.

Laut Polizei hielt sich die Frau mit ihrem sechs Jahre alten Sohn und ihrem neuen Partner gegen 16.30 Uhr vor einem Wohnhaus in der Meister-Francke-Straße auf, als plötzlich ihr ehemaliger Lebensgefährte auftauchte. Augenzeuginnen und -zeugen berichteten von einer lautstarken Auseinandersetzung und Schreien auf der Straße. Der 43-Jährige soll die Frau dann zu Boden gestoßen und mit einem Messer auf sie eingestochen haben.

Frau nach Not-OP außer Lebensgefahr

Der neue Freund schrie laut um Hilfe und versuchte noch, dazwischenzugehen. Der 27-Jährige wurde ebenfalls attackiert, blieb aber unverletzt. Dann flüchtete der Angreifer auf einem Fahrrad in Richtung Lorichsstraße. Die 35-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sie musste notoperiert werden und ist inzwischen außer Lebensgefahr.

Kriseninterventionsteam betreut Augenzeugen

Am Abend waren zahlreiche Streifenwagen am Tatort. Polizistinnen und Polizisten durchsuchten auch Mülltonnen, die Tatwaffe wurde bislang aber offenbar noch nicht gefunden. Das Kriseninterventionsteam betreute den Sohn sowie Anwohnerinnen und Anwohner, die den Angriff mitangesehen hatten. Nach Angaben der Polizei war es bereits in der Vergangenheit zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen der 35-Jährigen und ihrem Ex-Partner gekommen.

Polizei bittet um Hinweise

Die Ermittler suchen Zeuginnen oder Zeugen, die den Tathergang beobachtet haben oder Hinweise auf den Aufenthaltsort des gesuchten Ghanaers geben können. Sie können sich unter der Telefonnummer 040 / 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle melden.

AUDIO: Messerangriff in Barmbek: Polizei fahndet nach Täter (1 Min) Messerangriff in Barmbek: Polizei fahndet nach Täter (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 29.01.2023 | 13:00 Uhr