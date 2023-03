Auf Straße festgeklebt: Klima-Aktivisten bleiben in Gewahrsam Stand: 27.03.2023 11:55 Uhr Sie wollten auf den Klimawandel aufmerksam machen - nun müssen zwei Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" für zehn Tag in Gewahrsam bleiben.

Ein Richter vom Hamburger Amtsgericht entschied am Sonntag, dass die beiden 19 und 27 Jahre alten Männer bis zum 4. April in Gewahrsam bleiben sollen. Sie hatten sich am Sonnabend mit schnellbindendem Beton auf den Elbbrücken festgeklebt und damit den Verkehr lahmgelegt.

Fünf Personen wieder frei - Verfahren gegen Lkw-Fahrer

Weitere fünf Personen waren nach der Aktion am Sonnabend auch in Gewahrsam genommen worden, sie wurden allerdings am selben Nachmittag wieder freigelassen. Es handelte sich dabei um zwei Frauen im Alter von 16 und 22 Jahren sowie drei Männer im Alter von 22, 24 und 50 Jahren. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren gegen einen Lkw-Fahrer eingeleitet, der einem Aktivisten in den Bauch getreten haben soll.

Blockierer mit schwerem Gerät von der Straße gelöst

Die Aktion der "Letzten Generation" hatte am Sonnabend auf der A255 binnen Minuten für einen kompletten Stillstand und einen Stau von bis zu 17 Kilometern Länge gesorgt. Spezialisten des sogenannten Technischen Zuges lösten die Aktivistinnen und Aktivisten mit schwerem Gerät von der Straße. Dafür schnitten sie den Asphalt rund um die festgeklebten Hände auf. Anschließend wurde die Fahrbahn ausgebessert.

