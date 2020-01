Stand: 03.01.2020 07:28 Uhr - NDR 90,3

Auch 2020 Einschränkungen durch A7-Arbeiten

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich auch in diesem Jahr auf Einschränkungen an den Hamburger Autobahndeckeln einstellen. Auf der A7 beginnt im Spätsommer der Bau von Hamburgs drittem und letztem Autobahndeckel. In Altona wird die Autobahn auf einer Länge von 2,2 Kilometern verbreitert und in einen Lärmschutztunnel gelegt. Laut Stefanie von Berg (Grüne), Bezirksamtsleiterin in Hamburg-Altona, kommt es zu einer langen Bauphase - von acht Jahren.

A7-Deckel sorgen für Staus NDR 90,3 Autor/in: Reinhard Postelt Autofahrende müssen sich in diesem Jahr auf besondere Einschränkungen rund um die Hamburger Autobahndeckel einstellen. In Stellingen wird der Bau des Deckels beendet, in Altona beginnt er. Reinhard Postelt berichtet.







Gleichzeitig Arbeiten an den Brücken

Acht Jahre Baustelle, das sind zwei Jahre mehr als zunächst geplant, jedoch aus gutem Grund: Hamburg beschleunigt gleichzeitig den Neubau der Brücken über die A7 und verkürzt so die Staus auf den Stadtstraßen, wie etwa der B 431.

Seit Donnerstag finden in Altona an der Autobahn 7 bereits Rodungsarbeiten statt. Mehr als 500 Bäume müssen weichen, damit dort der A7-Tunnel entstehen kann. Die Arbeiten sollen bis zum 24. Januar dauern und sollen in den verkehrsarmen Zeiten durchgeführt werden.

Zwei Sperrungen in Stellingen

Auf der Autobahn selbst bleiben beim Bau alle bisherigen Spuren frei. Eine Ausnahme gibt es aber: Nach Informationen von NDR 90,3 wird die A7 bei Stellingen im November und im Dezember für je 55 Stunden voll gesperrt. Dazu kommt im Frühjahr eine halbseitige Wochenend-Sperrung für Flüsterasphalt in Richtung Süden. Der zweite Autobahntunnel in Stellingen soll im Dezember 2020 fertig werden. Der erste Tunnel in Schnelsen wurde vor einem Monat, im Dezember 2019 eröffnet.

