Apothekenstreik heute Nachmittag auch in Hamburg Stand: 19.10.2022 07:04 Uhr Wer heute noch ein Medikament aus der Apotheke benötigt, könnte am Nachmittag vor verschlossenen Türen stehen. Apothekerinnen und Apotheker sind von ihren Berufsverbänden aufgerufen ab dem Mittag zu streiken.

Es geht ums Geld, genauer um das Apothekenhonorar, das für verschreibungspflichtige Medikamente anfällt. Das will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) im kommenden Jahr um rund 120 Millionen Euro jährlich kürzen - übrigens mit dem gleichen Gesetz, gegen das auch schon die Kassenärzte auf die Barrikaden gehen.

Hamburger Apotheken droht Millionenverlust

Hamburger Apotheken würden dadurch 2,7 Millionen Euro weniger bekommen. Für die 375 Apotheken in der Stadt sind das durchschnittlich mehr als 7.000 Euro jedes Jahr, rechnet Georg Zwenke vom Hamburger Apothekerverein vor. Apotheken, die weniger mit Kosmetik, Halsbonbons und anderen rezeptfreien Produkten verdienen und hauptsächlich Rezepte einlösen, sind besonders betroffen. Und die liegen dann oft in Vierteln, in denen die Versorgung sowieso schlechter ist, sagt Zwenke.

Notdienst-Apotheken vom Streik nicht betroffen

Auch in anderen Bundesländern sind Apothekerinnen und Apotheker zum Streik aufgerufen. Im Norden betrifft das Schleswig-Holstein und auch Niedersachsen, darüber hinaus dann auch Brandenburg und das Saarland. Vom Streik ausgenommen sind die Notdienst-Apotheken. "Wir wollen nicht die Versorgung lahmlegen, sondern die Bevölkerung aufklären", heißt es vom Apothekerverein.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 19.10.2022 | 07:00 Uhr