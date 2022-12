Am Bergedorfer Busbahnhof fahren die Busse wieder

Stand: 12.12.2022 09:55 Uhr

Am Busbahnhof in Hamburg-Bergedorf fahren die Busse ab sofort wieder wie im Frühjahr. Nach sechs Monaten Bauzeit ist der ZOB am Bahnhof - wie geplant - seit Montag wieder in Betrieb.