Stand: 08.03.2019 14:43 Uhr

Aktion zum Weltfrauentag an der Herbertstraße

In Hamburg-St. Pauli haben Femen-Aktivistinnen am Freitagvormittag die Herbertstraße gestürmt. Die Straße mit vielen Bordellen und großen Schaufenstern ist an beiden Enden mit großen Sichtschutzwänden versperrt. Hier, wo seit dem 19. Jahrhundert Prostituierte arbeiten, haben Frauen keinen Eintritt. Die Aktivistinnen hebelten die Metallplatten aus und legten sie auf den Gehweg an der Gerhardstraße. Auf ihren halbnackten Oberkörpern standen feministische Parolen, unter anderem "No Walls Between Women" (Keine Mauern zwischen Frauen). Anschließend konnten die Frauen unerkannt entkommen, bevor die Polizei eintraf. Gegen sie wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Tor schnell wieder repariert

Seit Jahrzehnten hängen Frauen-Verbotsschilder an den Stahltoren vor der Herbertstraße. Die Prostituierten zeigten sich von der Femen-Aktion unbeeindruckt. Das Tor werde ja eh wieder aufgebaut, kommentierte eine Frau. Kurz nach 13 Uhr reparierte ein Schlosser im Auftrag der Stadt die Barriere zur Herbertstraße.

Femen-Aktivistinnen stürmen Herbertstraße NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 08.03.2019 15:00 Uhr Autor/in: Salander, Kai In Hamburg-St. Pauli haben Aktivistinnen die Herbertstraße gestürmt. Dabei hebelten sie Metallplatten aus. Sie flüchteten, bevor die Polizei eintraf.







3 bei 5 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen Weltfrauentag: Kampf um Rechte geht weiter Seit mehr als 100 Jahren gibt es den Frauentag am 8. März. Doch obwohl damals das Wahlrecht im Vordergrund stand, geht es auch heute noch immer um das Eine: die Gleichstellung. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 08.03.2019 | 15:00 Uhr