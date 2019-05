Stand: 10.05.2019 10:53 Uhr

A7 nach Stromausfall wieder freigegeben

Wenige Wochen nach seiner Eröffnung musste der A7-Lärmschutztunnel in Stellingen am Freitagvormittag erneut voll gesperrt werden. Betroffen war der Bereich zwischen Dreieck Hamburg-Nordwest und Stellingen, wo für rund eine Stunde nichts mehr ging. Es bildeten sich kilometerlange Staus in beide Richtungen. In der Folge kam es auch auf der B4 (Kieler Straße - Holsteiner Chaussee) sowie auf dem nördlichen Ring 3 im Bereich der A7 stadteinwärts zu erheblichen Behinderungen.

A7: Neuer A7-Tunnel wieder gesperrt NDR 90,3 - 10.05.2019 11:00 Uhr Wieder technische Probleme: Der neue Lärmschutztunnel Hamburg-Stellingen ist am Vormittag zwischenzeitlich voll gesperrt worden. Ingmar Schmidt berichtet.







5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Panne in Umspannwerk

Grund war laut Stromnetz Hamburg eine Panne in einem Umspannwerk in Eidelstedt. Deshalb kam es gegen 9.30 Uhr zu einer Versorgungsunterbrechung - die gesamte Elektrik im A7-Tunnel fiel daraufhin aus. Gut eine halbe Stunde später war der Schaden wieder behoben, die Sperrung dauerte aber noch länger an. Wie es zu der Panne kommen konnte, ist noch unklar. Von dem Stromausfall waren weder Gewerbebetriebe noch Privathaushalte betroffen.

Bereits in der vergangenen Woche hatte es eine Sperrung dort gegeben. Verantwortlich dafür war ein Kabel gewesen, das von einer Brücke vor dem neuen Tunnel heruntergefallen war. Für die Panne war nach Auskunft der Verkehrsbehörde ein privater Telefonanbieter verantwortlich.

Links Verkehrsmeldungen für Hamburg Staus, Baustellen, Gefahrenhinweise und Behinderungen auf den Straßen - die aktuelle Verkehrslage in und um Hamburg. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 10.05.2019 | 11:00 Uhr