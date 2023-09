Stand: 29.09.2023 15:15 Uhr 63-Jährige in Harburg umgebracht - Sohn mutmaßlicher Täter

In Harburg soll ein Sohn seine Mutter getötet haben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hat der 39-Jährige am Dienstag Rettungskräfte alarmiert, weil seine Mutter leblos in ihrer Wohnung im Schlossmühlendamm lag. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die 63-Jährige umgebracht wurde - und dass der Sohn der mutmaßliche Täter ist. Die Polizei hat den 39-Jährigen dann Donnerstagabend in seiner Wohnung in Barmbek-Süd festgenommen - er sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

