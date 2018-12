Stand: 21.12.2018 14:25 Uhr

"Dümpel-Wetterlage" alles andere als feierlich

Nach einem traumhaften Sommer hatten viele Menschen in Norddeutschland darauf gehofft, dass es auch zu Weihnachten Bilderbuch-Wetter geben könnte: Temperaturen um den Gefrierpunkt und Schnee stehen auf dem Wunschzettel weit oben. Andere wünschen sich klirrende Kälte und blauen Himmel. Doch die Realität sind anders aus - nämlich nass und grau. "Im Moment ist das Wetter wirklich grauselig, und es wird auch leider nicht wirklich besser", sagte Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Institut für Wetter- und Klimakommunikation (IWK) in Hamburg NDR.de beim Blick auf die kommenden Tage. "Es ist nervig, so kurz vor Heiligabend im Regen zu stehen. Das ist alles andere als ein Wetter, das auf Weihnachten einstimmt."

"Die Sonne kommt nur mit Glück mal durch"

Laut Vorhersage wird es in ganz Norddeutschland am Wochenende "grau in grau" mit sehr vielen Wolken und häufigen Regenschauern. Die Temperaturen dazu pendeln sich am Sonnabend zwischen fünf Grad an der Ostsee und acht Grad im Harz ein, am Sonntag zwischen sechs und neun Grad. "Es ist komplett dicht, die Sonne kommt nur mit viel Glück mal durch", so Jung. Der ansonsten im Norden mäßige Wind aus West kann an den Küsten auch in stürmischen Böen wehen.

Herbstwetter vermiest Weihnachtsstimmung Hamburg Journal - 20.12.2018 19:30 Uhr Auf den Hamburger Weihnachtsmärkten mag noch nicht so richtige Adventsstimmung aufkommen. Nach dem langen Sommer befinden sich viele gefühlt noch im Herbst.







Durchwachsene Prognose für Heiligabend

Immerhin etwas besser und vor allem trockener wird es an Heiligabend. "Das richtig schlechte Wetter ist dann im Norden so gut wie abgestellt. Der Regen zumindest bleibt aus, aber es wird meist wolkig, dunstig oder nebelig sein", wagte Jung eine durchwachsene "Bescherungs"-Prognose anhand der vorliegenden Wettermodelle.

Ein "graues Einerlei" sei das, was das Wetter für Norddeutschland im Moment parat habe. Schuld daran sei die Westwind-Lage, die seit Anfang Dezember feuchtes und mildes Wetter bringe. Vor etwa zehn Tagen hätten einige Modelle zwar noch winterliches Wetter berechnet, doch das habe sich leider nicht bestätigt. Die Sonne als "Geschenk" an Heiligabend sei höchstens in Schleswig-Holstein im Bereich des Möglichen, so Jung weiter.

Wetter dürfte Reiseverkehr nicht beeinflussen

Der weitere Vorausblick auf das Feiertagswetter verspricht nur wenig Veränderungen beziehungsweise Besserung: Es soll zwar ein bisschen kühler werden, doch bleibe auch am Dienstag und Mittwoch die allgemein feuchte "Dümpel-Wetterlage" mit Temperaturen zwischen drei und sechs Grad. Der beste Tag für einen trockenen Spaziergang wird laut Jung der erste Weihnachtstag sein, da es dann zumindest einige sonnige Abschnitte geben könnte.

Immerhin gewinnt der Diplom-Meteorologe dem trüben Wetter auch etwas Gutes ab: Kein Sturm, keine glatten Straßen - so wird der Reiseverkehr über die Feiertage zumindest nicht negativ vom Wetter beeinflusst werden können. Das war zum Beispiel 1999 mit Sturm "Lothar" oder viel Schnee und Eis vor acht Jahren noch ganz anders gewesen.

Winterwetter im Flachland nicht in Sicht

Winterwetter im Norden wird es nach den jetzt zugrunde liegenden Modellen frühestens im neuen Jahr geben. Bis Silvester zumindest bleibt das ruhige Wetter laut den Vorhersagen der Meteorologen nahezu unverändert: nicht extrem warm bei Temperaturen etwa zwischen drei und sieben Grad, nicht besonders windig und ab und zu Regen.

Im Oberharz hofft man darauf, dass die Wintersportsaison Mitte kommender Woche starten kann. Nach Angaben der Seilbahngesellschaft sollen Lifte und Pisten am 971 Meter hohen Wurmberg bei Braunlage voraussichtlich am 27. Dezember ihren Betrieb aufnehmen.

