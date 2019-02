Stand: 08.02.2019 11:06 Uhr

"Fridays for Future": 1.000 Demonstranten in Flensburg

Schüler in Schleswig-Holstein gehen auch heute wieder für den Klimaschutz auf die Straße. Dazu aufgerufen hat die Schülerbewegung "Fridays for Future". In Flensburg sind nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein mehr als 1.000 Demonstrationsteilnehmer dabei. Mindestens 200 sollen sich in Rendsburg beteiligen. Außerdem erwartet der Kieler Schüler Jakob Blasel, bei dem viele Fäden zusammenlaufen, kleinere Proteste in Kiel und Bad Segeberg.

Bildungsministerium: Demos nicht während der Schulzeit

Erst vor einer Woche hatte das Bildungsministerium eine klare Richtung für die "Fridays for Future"-Aktionen vorgegeben. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) sagte, politisches Engagement sei generell wünschenswert. Das unerlaubte Fernbleiben vom Unterricht könne aber einen Zeugniseintrag zur Folge haben. Demonstriert werden soll nach Ansicht des Ministeriums außerhalb der Schulzeit. Bei der heutigen Demo in Flensburg berichten Schüler davon, dass Lehrer und sogar ein Schulamt Verständnis für die Proteste signalisiert hätten. Ihre Bedingung: Dies dürfe nicht zur Regel werden.

Proteste von Schülern weltweit

Mittlerweile streiken junge Leute weltweit für einen besseren Klimaschutz. Die Vernetzung der verschiedenen Gruppen läuft über die Sozialen Medien. Vorbild der Demonstranten ist die 16-jährige Schwedin Greta Thunberg, die auch zu den Teilnehmern der UN-Klimakonferenz im polnischen Kattowitz (Katowice) sprach.

"Fridays for Future": Schülerdemos in SH NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 08.02.2019 10:00 Uhr Autor/in: Peer-Axel Kroeske Die Schülerbewegung "Fridays for Future" wird immer größer: Auch heute gibt es wieder Demos in Schleswig-Holstein, darunter erstmals zwei bedeutendere in Flensburg und Rendsburg.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen Klimaschutz-Demo: Ist das "Schule schwänzen"? Die Initiative "Fridays For Future" zog wieder Hunderte Schüler auf die Straßen. Gleichzeitig heizt dies die Diskussion um "Schule schwänzen" an. Inzwischen äußerte sich der Ministerpräsident dazu. mehr Elmshorner Schüler fahren zu Klima-Demo in Berlin Jan Ole Lindner aus Elmshorn ist am Freitag mit rund 100 Schülern aus Elmshorn und Hamburg nach Berlin gefahren. Gemeinsam wollten sie demonstrieren und so die Kohlekommission unter Druck setzen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.02.2019 | 10:00 Uhr