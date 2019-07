Stand: 23.07.2019 13:28 Uhr

Als Student lebt Ali in Berlin seinen Traum

21 Jahre alt war Ali, als er im Sommer 2015 aus Syrien nach Deutschland flüchtete, in Hamburg die ersten Schritte fernab von Heimat und Familie in ein neues Leben machte. NDR Info Reporterin Alena Jabarine hat ihn damals und danach immer wieder getroffen, von seinen Sorgen, Ängsten und Hoffnungen sowie von seinem Leben zwischen Flüchtlingsunterkunft und Asylantrag berichtet. Bei ihrem Besuch in Berlin in diesem Sommer traf sie einen jungen Mann, der endlich in Deutschland angekommen ist.

Freitagnachmittag vor der Freien Universität in Berlin-Zehlendorf. Ali Kamoun verlässt das Gebäude, gerade hat er seine vorerst letzte Klausur geschrieben: Deutsch als Zweitsprache. "Es war nicht so gut, aber auch nicht so schlecht. Ich habe das Gefühl, ich werde knapp bestehen", sagt Ali. Die Hauptsache sei aber: "Ich bin fertig mit meinen Klausuren - und muss nicht mehr daran denken."

Ali studiert im zweiten Semester Mathe und Politik auf Lehramt. In dieser Woche hat er schon Klausuren zu linearer Algebra und pädagogischem Handeln geschrieben - und beide bestanden. Jetzt freut er sich auf die Semesterferien: "Ich werde eine Woche Urlaub machen, eine Woche Pause von Deutschland!"

Ali lebt als "ganz normaler Student" in Berlin NDR Info - Infoprogramm - 23.07.2019 06:20 Uhr Autor/in: Sperling, Andreas Seit Ali 2015 aus Syrien nach Deutschland kam, trifft ihn NDR Reporterin Alena Jabarine immer wieder. Mittlerweile studiert er in Berlin. Das Kapitel "Flucht" sei für ihn abgeschlossen.







Spezieller Reisepass macht Portugal-Urlaub möglich

Alis Plan ist eine Reise nach Portugal, gemeinsam mit einem Freund aus Syrien. Als anerkannte Flüchtlinge haben sie beide spezielle Reiseausweise, berichtet der 25-Jährige: "Ich darf innerhalb der EU überall hin reisen, außer nach Ungarn." Weil er dort auf seiner Flucht von Syrien nach Europa 2015 seinen Fingerabdruck abgegeben hat, dürfe er das Land für fünf Jahre nicht betreten.

Heute lacht Ali über seine Ungarn-Sperre, doch noch vor zwei Jahren lag er nächtelang wach, aus Angst, die Polizei würde in sein Camp kommen und ihn nach Ungarn abschieben. Und das, nachdem die Behörden zuvor monatelang angezweifelt hatten, dass er überhaupt Syrer sei.

Das lange Warten auf die Anerkennung als Flüchtling

Es gab kaum eine bürokratische Hürde, die Ali in seiner ersten Zeit in Deutschland nicht bestehen musste. Doch am Ende hatte er Glück: Ungarn weigerte sich, ihn zurückzunehmen - und Deutschland erkannte ihn nach 14 Monaten Wartezeit als Flüchtling an. "Geduld habe ich auf jeden Fall gelernt, das lernt jeder in Deutschland", sagt Ali. Außerdem wisse er nun: "Ich kann schaffen, was ich schaffen will."

"Wie ein tauber Mensch auf einer Hochzeit"

Videos 01:12 NDR Fernsehen Ich bin Ali NDR Fernsehen Alis größter Traum ist ein Universitätsabschluss. In Syrien hat er Mathematik studiert. Der 21-Jährige hofft, dass er in einem Jahr wieder im Hörsaal sitzen kann. Video (01:12 min)

Seit seiner Ankunft in Deutschland hatte Ali nur ein Ziel: Zurück an die Uni! Schon in Syrien hatte er Mathe auf Lehramt studiert. Doch als es dann endlich soweit war, war Ali mit seiner Motivation fast am Nullpunkt angekommen, erzählt er: "Die ersten zwei Monate an der Uni waren für mich schrecklich. Ich saß immer in den Vorlesungen und habe nichts verstanden. Da war ich, so sagen wir auf Arabisch, wie ein tauber Mensch auf einer Hochzeit. Da bin ich immer nach Hause gekommen, depressiv, und habe mir gesagt: Ich breche das alles ab, ich brauche so was nicht, warum tue ich mir das an?"

Vom Studium zunächst überfordert

Vom gezwungenen Nichtstun und der kompletten Isolation von der deutschen Gesellschaft plötzlich zum Mathe- und Politikstudenten an der FU Berlin - für Ali war das die komplette Überforderung: "Am Anfang hatte ich gar keinen Bock soziale Kontakte aufzubauen. Ich wollte immer nur, dass die Vorlesung vorbeigeht, damit ich nach Hause gehen kann. Zum Glück sind aber ein paar Leute zu mir gekommen und haben mich angesprochen. Ich nenne es Glück, weil das vielen anderen Leuten nicht passiert, dass irgendjemand, der cool ist, neben dir sitzt und dich anspricht."

Mit Freunden an seiner Seite ging plötzlich auch alles andere viel leichter: Nach zwei Jahren Leben in umgebauten Baumärkten, Sporthallen und Zelten, teilt Ali sich heute eine Wohnung mit seinem Fußball-Kumpel Sebastian. Neben dem Studium jobbt er als Barmann in einem Schwimmbad an der Spree.

Angekommen in Deutschland

Er sei angekommen, sagt Ali, so wie die meisten der Syrer, die ihn auf seinem Weg in Deutschland begleitet hätten. Mit wenigen Ausnahmen. Andere Leute, die es nicht geschafft hätten, nach der Flucht Fuß zu fassen, hätten vielleicht nicht die richtigen Menschen kennengelernt: "Vielleicht hatten sie keinen, der immer hinter ihnen stand und gesagt hat: Ihr schafft das, ihr könnt das schaffen."

"Sonst kann man nicht überleben"

In seiner ersten Zeit in Deutschland musste Ali viel durchmachen. Heute aber hat der 25-Jährige keine Lust mehr, darüber nachzudenken. Er sei einfach ein ganz normaler Student in Berlin, sagt Ali. Das Kapitel Flucht sei für ihn abgeschlossen: "Ich habe das alles nicht mehr im Kopf, würde ich sagen. Damals habe ich gedacht, das wird für ewig bei mir bleiben, aber jetzt habe ich das alles vergessen. So ist der Mensch, er vergisst auch, was schlecht für ihn war. Sonst kann man nicht überleben."

