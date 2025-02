Die Bundestagswahl, live aus Berlin! Stand: 17.02.2025 12:55 Uhr Wenn die Wahllokale geschlossen sind, halten wir euch zur Bundestagswahl auf dem Laufenden!

Am 23. Februar zwischen 18 und 22 Uhr senden die jungen ARD- Programme gemeinsam zur Bundestagswahl. Wir halten euch live auf dem Laufenden, checken Hochrechnungen und sprechen mit euch über eure Wahlthemen. Was hat eure Entscheidung beeinflusst? Wie fühlt sich das Ergebnis für euch an?

Eine Gemeinschaftsproduktion der jungen Programme der ARD

MDR SPUTNIK und 1LIVE bringen die große Wahlsendung zusammen mit Fritz vom rbb direkt aus dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin zu euch nach Hause. Moderiert wird das Ganze von Freddie Schürheck (1LIVE) und Rebekka Bednorz (MDR SPUTNIK) – unterstützt von Reporterinnen und Reporter der jungen Programme und des ARD-Hauptstadtstudios.

Die Sendung ist live in ganz Deutschland zu hören: bei 1LIVE, SPUTNIK, N-JOY, COSMO, Bremen NEXT, DASDING, UNSERDING, Puls, YOU FM und Fritz.

