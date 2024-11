10 Beweise, dass Kommas wichtig sind Stand: 24.05.2024 11:34 Uhr Deutsche Sprache, schwere Sprache? Allein die Regeln rund um die Kommasetzung zeigen, dass dieser vielzitierte Satz keine leere Floskel ist.

Kommas können Leben retten - oder zumindest große Missverständnisse vermeiden. Glaubt ihr nicht? Hier gibt's zehn Beispiele zum Schmunzeln!



1. Verbot oder Aufforderung?

Was denn nun - sollen wir den Computer ausschalten oder nicht? Der obere Satz sagt Zweiteres, der untere Ersteres. Wir sind verwirrt!



2. Wenn Satzzeichen Leben retten

"Und, war Opa lecker?" ... Oder doch eher: "Und, war lecker, Opa?"



3. Wer spricht?

Wer sagt, dass wer nicht Auto fahren kann? Im ersten Beispiel sagt der Mann, dass die Frau nicht Auto fahren kann. Im zweiten Satz sagt die Frau, dass der Mann es nicht kann. Verrückt, was Satzzeichen können, oder?



4. Wie aus einem Kompliment eine Beleidigung wird

Glaubt uns: Ein Komma kann Beziehungen zerstören. Im zweiten Beispiel steht "weit und breit" nach dem Komma als Beschreibung des Hinterns, während "weit und breit" ohne Komma so viel bedeutet wie "so weit das Auge reicht".



5. Richtig gutes Zeug?!

"Bitte nicht die Gäste rauchen" vs. "Bitte nicht rauchen" - manchmal ist es sinnvoll, den Satz einfach umzuformulieren, wenn man sich mit der Zeichensetzung nicht so sicher ist. Nicht, dass noch jemand auf dumme Gedanken kommt!



6. Dann eben nicht ...?

So schnell kann aus einer einfachen Nachfrage eine passiv-aggressive Abwehrhaltung werden.



7. Wer will denn nun - und wer nicht?

Beim oberen Beispiel will er sie einfach nicht, unten will er sie, sie ihn aber nicht. Kompliziert, was?



8. Streit in der Schule

Wer hat es denn nun besser, Schüler oder Lehrer? Im oberen Beispiel sind es die Lehrer, im unteren die Schüler.



9. Eine Entscheidung über Leben und Tod

Abgesehen davon, dass am besten niemand getötet wird, haben diese beiden Sätze völlig gegensätzliche Aussagen. Beim ersten Satz wird jemand freigelassen, beim zweiten jemand getötet.



10. Lost in Satzzeichen

Hoffentlich versteht wenigstens der Adressat, ob er nun selbst jemandem folgt oder ob andere ihm folgen! Ansonsten könnte das ein ziemlich witziges Bild ergeben ...

Dieses Thema im Programm: N-JOY | Die N-JOY Morningshow | 24.09.2019 | 05:00 Uhr