N-JOY Podcast: "Flexikon" mit Steffi und Anne Stand: 09.11.2021 00:00 Uhr Steffi Banowski und Anne Raddatz liefern euch im N-JOY Podcast "Flexikon" Antworten auf Fragen, die ihr euch vielleicht noch nie gestellt habt - aber mal stellen solltet.

Wir sind 80 Millionen Fachleute für irgendwas, aber auch 80 Millionen Ahnungslose in anderen Bereichen. Wie kriege ich mein Chaos organisiert? Wie mache ich in einer Beziehung vernünftig Schluss? Wie spekuliert man an der Börse? Wie wird man eigentlich Gamerin oder Influencerin? Und wie schaffe ich es, mit 40 nicht mehr arbeiten zu müssen?

Diese und mehr Fragen klären Steffi und Anne in ihrem neuen Self-Help- und Productivity-Podcast "Flexikon". Der Name "Flexikon" steht dabei für eine Kombination aus "Flexen" (umgangssprachlich für "angeben") und "Lexikon".

Zum Podcast Flexikon Steffi und Anne liefern Antworten auf Fragen, die Ihr Euch vielleicht noch nie gestellt habt - aber mal stellen solltet. mehr

Ein Thema, zwei Sichtweisen

Für jede Folge und Frage gehen Steffi und Anne daher getrennt voneinander in die Recherche, dokumentieren ihre jeweilige Suche nach den Antworten und präsentieren ihre Ergebnisse dann euch und einander im Podcast.

Dabei sprechen sie auch mit Expertinnen und Experten zum Thema - und das kann fast jede oder jeder sein, zum Beispiel Menschen mit einem bestimmten Studium, außergewöhnlichen Ideen oder gewissen Lebenserfahrungen.

"Flexikon": Jeden zweiten Dienstag eine neue Folge

Ihr braucht eine kurze Pause vom Alltag oder Abwechslung auf dem Arbeitsweg? Mit "Flexikon" bekommt ihr sowohl Information als auch Unterhaltung - kompakt und schnell verdaulich.

Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und damit 20 bis 30 Minuten, in denen ihr dem Alltag entfliehen und vielleicht sogar noch die eine oder andere Lösung für eure "Alltagsproblemchen" mitnehmen könnt.

Die Folgen erscheinen jeweils alle zwei Wochen dienstags hier auf N-JOY.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Außerdem könnt ihr "Flexikon" auch bei N-JOY im Radio hören - immer sonntags ab 21 Uhr.

Das sind eure Hosts: Steffi und Anne

Steffi Banowski und Anne Raddatz sind Autorinnen und Moderatorinnen beim NDR. Anne Raddatz kennt ihr als Moderatorin aus dem N-JOY Nachmittag. Seit 2016 moderierte sie darüber hinaus "Was Wollen Wissen" mit Fettes Brot. Steffi moderiert seit 2020 gemeinsam mit Carlo von Tiedemann den Podcast "Grauzone".

Dieses Thema im Programm: N-JOY | Flexikon | 14.11.2021 | 21:00 Uhr