N-JOY Weltweit Spannende Geschichten, News und Trends aus aller Welt, das bietet euch N-JOY Weltweit jeden Sonntag ab 20 Uhr.

Jede Woche erreichen uns so viele schlechte Nachrichten aus aller Welt. Dabei geht oft unter, dass es auch jede Menge Gutes zu berichten gibt. Deshalb nehmen wir uns genau dafür einmal die Woche eine Stunde Zeit - für Geschichten von Menschen aus aller Welt, die mit ihren Ideen und Projekten die Welt ein kleines Stück besser machen. Für Menschen, die kreative Lösungen für drängende Probleme finden, von denen wir uns oft noch etwas abschauen können. Und für skurrile und spannende Geschichten, die zeigen: So vielfältig und bunt ist unsere Welt.

Warum ist uns Estland in Sachen Digitalisierung weit voraus - und was können wir davon lernen? Wie schaffen es südafrikanische Weinbauern, auf schädliche Pestizide zu verzichten? Warum sind die Menschen in Bhutan angeblich so glücklich? Was können wir uns in Sachen Klimaschutz von anderen Ländern abgucken? Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt es in "N-JOY Weltweit".

Jede Woche geht ihr mit Miriam Nissen, Hauke Schelling, Gina Thoneick und Carolin Wöhlert auf eine Weltreise zum Hören. Mit den Korrespondentinnen und Korrespondenten reist ihr in weit entfernte Länder und begegnet interessanten Menschen, spannenden Geschichten und neuen Trends - sonntags ab 20 Uhr bei N-JOY.

"N-JOY Weltweit" gewinnt Deutschen Radiopreis 2021

Das Konzept, geht auf - findet auch die Grimme-Jury: Bei der zwölften Verleihung des Deutschen Radiopreises 2021 wurde "N-JOY Weltweit" als "Bestes Informationsformat" ausgezeichnet!

Hier könnt ihr die vergangene Sendung nochmal nachhören:

