So könnt ihr im Notfall mit eurem Smartphone schnell Hilfe rufen

Tippt ihr die Nummern 110 oder 112 in euer Telefon, benötigt ihr Hilfe – und das möglichst schnell. Fällt der Notruf aus, wie am Donnerstag in mehreren Bundesländern passiert, wissen sich viele häufig nicht zu helfen. Dabei gibt es alternative Nummern, über die ihr Hilfe organisieren könnt:



Nummer der örtlichen Polizei oder Feuerwehr wählen:

Was viele nicht wissen: Auch über die Nummern der örtlichen Polizei oder Feuerwehr könnt ihr einen Notruf absetzen. Wählt einfach die entsprechende Nummer eures Wohnortes und ihr werdet umgehend an die Leitstelle weitervermittelt. Tipp: Speichert euch die örtlichen Nummern am besten sicherheitshalber unter euren Konktaken ab, dann müsst ihr in einer Notsituation nicht lange suchen.



Auch der ärztliche Bereitschaftsdienst hilft weiter:

In dringenden, aber nicht lebensbedrohlichen Situationen hilft euch zudem der ärztliche Bereitschaftsdienst weiter, der unter der Nummer 116117 erreichbar ist. Wenn es der gesundheitliche Zustand nicht ermöglicht, eine Praxis in der Nähe aufzusuchen, kommt der ärztliche Bereitschaftsdienst direkt nach Hause. Der Dienst kümmert sich nicht nur um Privat-, sondern auch um Kassenpatienten.