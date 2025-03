Eure N-JOY Morningshow mit Martina und Greg Stand: 01.08.2024 11:30 Uhr Martina und Greg aus eurer N-JOY Morningshow wecken euch montags bis freitags ab 6 Uhr!

Sie stehen jeden Morgen früh auf, um euch perfekt in den Tag zu bringen: Martina und Greg sind das Moderationsteam in euer N-JOY Morningshow – die jetzt sogar als "Beste Morgensendung" für den Deutschen Radiopreis nominiertwaren!

VIDEO: Deutscher Radiopreis: Überraschung für Martina und Greg (1 Min)

Leute, wie crazy ist das denn? Wir sind nominiert für den Deutschen Radiopreis und ihr seid Schuld! Ihr schaltet jeden Morgen ein, schickt uns Sprachnachrichten, gebt Feedback, macht auf wichtige Dinge im Norden aufmerksam und sorgt einfach dafür, dass wir uns jeden Morgen unfassbar doll auf die Show mit euch freuen! Martina und Greg über ihre Radiopreis-Nominierung

Martina: "Es ist euer Start in den Tag. Es ist eure Sendung."

Martina ist ein echtes Nordlicht – sie kommt aus Elmshorn in Schleswig-Holstein. Nach ihrem Abitur hat sie eine Ausbildung zur Bankkauffrau angefangen, die sie aber nach zwei Monaten abgebrochen hat, um ihren eigentlichen Traum zu verwirklichen: Moderatorin im Radio zu werden und nebenbei als Stand-Up-Comedian durch Deutschland zu tingeln.

Greg: "Ich liebe die Norddeutschen!"

Gregor "Greg" Bogowicz ist gebürtiger Berliner mit polnischen Wurzeln. Gemeinsam mit seiner Freundin Caro und seinem Hund Jules ist er für die N-JOY Morningshow von Halle an der Saale nach Hamburg gezogen – und hat die Menschen hier im Norden gleich in sein Herz geschlossen: "Ich liebe die Norddeutschen und ihre lässige Art!"

Wenn er nicht gerade mit seinem Hund unterwegs ist, spielt Greg Basketball, kauft die hundertste Lichterkette ("für Gemütlichkeit!") oder sucht den besten vegetarischen Döner.

Die N-JOY Morningshow-Werkstatt

Uns ist es wichtig, euch nicht einfach irgendetwas vorzusetzen. Es ist euer Start in den Tag. Es ist eure Sendung. Deshalb möchten wir wissen, was für eine Morningshow ihr braucht. Martina, N-JOY Morningshow

Die N-JOY Morningshow ist für euch. Sie lebt von den Menschen, die sie hören. Deswegen wollten Martina und Greg die Sendung von Anfang an nach euren Wünschen gestalten – und sie mit eurer Hilfe immer weiter entwickeln. Die Rubriken, Themen und Gewinnspiele, die dabei entstehen, probieren Martina und Greg dann mit euch zusammen live in der Sendung aus.

Eure Morningshow, eure Ideen

Auf diese Weise ist in den letzten zwei Jahren zum Beispiel der "Open Mic-Woch" entstanden, in dem ihr jeden Mittwoch über die Themen sprechen könnt, die eurer Meinung nach sonst in den Medien zu kurz kommen.

Außerdem haben Martina und Greg mit eurer Hilfe das Quiz "Wahr oder Unwahr?" entwickelt und ihren Podcast "Pony & Bart" an den Start gebracht.

Es ist unfassbar toll, wie viel Feedback von euch zurückkommt. Viel Lob, aber auch Optimierungsvorschläge oder komplett neue Vorschläge. Wir haben noch viel, viel mehr Ideen, die wir ausprobieren werden. Und auch darüber hinaus wollen wir regelmäßig mit euch in Kontakt sein. Es macht super viel Spaß! Greg, N-JOY Morningshow

Die N-JOY-Morningshow mit Martina und Greg hört ihr montags bis freitags von 6 bis 10 Uhr im Radio oder über den Livestream hier auf N-JOY.de und in unserer N-JOY App! Dort findet ihr auch immer noch mehr Fotos und Videos von den beiden.

Dieses Thema im Programm: N-JOY | Die N-JOY Morningshow | 01.08.2024 | 06:00 Uhr