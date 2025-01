Stand: 13.01.2025 13:22 Uhr Wie viel Sex braucht eine glückliche Beziehung?

Darüber, wie oft wir Sex haben, sprechen die meisten von uns - wenn überhaupt - wohl nur mit den engsten Freunden. Doch macht viel Sex eine Beziehung überhaupt glücklicher? Eine Studie zeigt: Nur bis zu einem gewissen Grad.

Jeder und jede von uns hat sich bestimmt schon einmal gefragt, wie oft andere Paare eigentlich Sex haben - und ob unser Partner oder unsere Partnerin vielleicht gerne öfter mit uns schlafen würde.

Während die erste Frage gegenüber anderen Paaren vielleicht etwas unsensibel rüberkommen könnte, lässt sich die zweite Frage im Gespräch mit unserer besseren Hälfte sicherlich ganz einfach klären. Doch auch ein Blick auf die Wissenschaft kann interessante Erkenntnisse liefern - nicht nur darüber, wie oft andere Menschen im Schnitt Sex haben, sondern auch darüber, wie viel Sex es in einer glücklichen Partnerschaft überhaupt braucht.

Wie oft haben Deutsche Sex?

Eine repräsentative Umfrage des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) unter 4.955 Deutschen zeigt: Männer und Frauen zwischen 18 und 35 Jahren haben im Schnitt etwa fünf Mal pro Monat Sex, 36- bis 55-Jährige etwa vier Mal.

Unter den Befragten waren sowohl vergebene Menschen als auch Singles. Menschen in einer Partnerschaft sind der Studie nach mit ihrem Sexleben tendenziell glücklicher als sexuell aktive Singles. Dies könnte auch damit zusammenhängen, dass die befragten Singles in den vier Wochen zuvor deutlich weniger Sex hatten als diejenigen in einer festen Partnerschaft. Doch auch für Paare gibt es eine schlechte Nachricht: Der Studie nach nimmt die sexuelle Zufriedenheit mit der Dauer der Beziehung ab.

Sex: Viel hilft nicht viel!

Doch wie viel Sex braucht es eigentlich in einer glücklichen Beziehung? Ein Team um die US-amerikanische Psychologin Amy Muise von der University of Toronto will die Antwort gefunden haben. Eines der Ergebnisse der Forschungen, in denen drei Einzelstudien mit insgesamt mehr als 30.000 befragten Menschen ausgewertet wurden: Einmal pro Woche Sex reicht!

Wer in seiner Partnerschaft etwa einmal pro Woche Sex hat, ist der Studie nach besonders zufrieden. Ist die Sex-Frequenz niedriger, sinkt die Zufriedenheit zwar - bei einer höheren Frequenz steigt sie hingegen nicht.

Auch wenn es sicherlich Menschen oder Paare gibt, die gerne häufiger Sex haben oder im Gegenteil weniger oder sogar keinen Sex brauchen, um in ihrer Beziehung glücklich zu sein: Die Studie zeigt, dass man das Motto "je mehr desto besser" nicht verallgemeinern kann. Und die individuellen Wünsche in einer Partnerschaft lassen sich wahrscheinlich tatsächlich am besten im direkten Gespräch mit der besseren Hälfte klären.

Dieses Thema im Programm: N-JOY | Die N-JOY Morningshow | 07.01.2020 | 06:00 Uhr