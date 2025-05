100 Folgen "Flexikon": Macht mit bei der Umfrage für den Podcast-Rückblick! Stand: 07.05.2025 06:00 Uhr Unser N-JOY Podcast feiert bald ein Jubiläum - 100 Folgen "Flexikon"! Das Team rund um den Podcast freut sich, wenn ihr für einen kleinen Rückblick an einer kurzen Umfrage teilnehmt!

Steffi, Anne und das ganze "Flexikon"-Team haben eine Bitte an euch:

"Hey ihr alle,



…und ehe man sich versieht, ist aus einer Grauburgunder-schwangeren Idee ein Podcast geworden, der nun bald 100 Folgen zählt. Wir wollen zur Feier dieses Jubiläums mit euch stimmungsmäßig mit einer 'Spezial-Folge' vom ersten in den dritten Gang schalten. Und jetzt kommt ihr ins Spiel: Wir würden uns richtig doll freuen, wenn ihr an einer kurzen (word!) Flexikon-Umfrage teilnehmt. Eure Antworten verarbeiten wir dann nämlich in Folge 100 zu einem kleinen Flexikon-Rückblick.



Die Teilnahme an der Umfrage kostet euch keine 5 Minuten.



Danke fürs Mitmachen und vor allem dafür, dass ihr uns seit (fast) 100 Folgen zuhört, feedbackt, mit Ideen inspiriert und mit euren Nachrichten zum Lachen bringt. Auf die nächsten 100!"

Hier geht es zur Umfrage:

Weitere Informationen Flexikon Steffi und Anne liefern Antworten auf Fragen, die Ihr Euch vielleicht noch nie gestellt habt - aber mal stellen solltet. mehr Alle N-JOY Podcasts im Überblick Pony & Bart, Flexikon, Tatsächlich schwanger - von lustig bis informativ ist für jeden Geschmack etwas dabei! Hier findet ihr alle Podcasts in der Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: N-JOY | Die N-JOY Morningshow | 07.05.2025 | 06:00 Uhr