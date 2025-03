Niebüll und Umgebung: Änderung beim N-JOY Empfang Stand: 02.03.2025 00:00 Uhr

Ihr wohnt in der Nähe von Niebüll und habt uns bisher über die UKW-Frequenz 91,5 MHz gehört? Dann gibt es eine wichtige Änderung: Diese Frequenz wird zum 9. April 2025 abgeschaltet.

Die gute Nachricht: Es gibt viele Wege, über die ihr N-JOY in Zukunft weiterhin hören könnt!

Wenn die UKW-Frequenz abgeschaltet ist, wie höre ich dann N-JOY?

Ihr könnt N-JOY weiterhin über DAB+ oder über den Online-Stream auf unserer Website N-JOY.de hören - oder ihr ladet euch unsere kostenlose N-JOY App runter, in der ihr unser Programm hören und nebenbei auch coole Videos schauen, Einblicke in unseren Redaktionsalltag bekommen und an Gewinnspielen teilnehmen könnt!

Wie stelle ich die DAB+ in meinem Radio ein?

Um N-JOY über DAB+ zu empfangen, führt einen Sendersuchlauf an eurem DAB+ Radio durch. Oft findet ihr N-JOY auch in einem alphabetischen Senderverzeichnis.

Wohin kann ich mich bei technischen Problemen wenden?

Bei technischen Problemen könnt ihr euch an unseren technischen Support wenden - per Hotline (08000 63 70 99 (kostenlos, montags bis sonntags von 8 bis 20 Uhr) oder per Formular auf dieser Seite.

Warum wird die Frequenz 91,5 MHz abgeschaltet?

Schleswig-Holstein hat beschlossen, bis 2031 alle UKW-Frequenzen schrittweise abzuschalten und vollständig auf DAB+ umzustellen. In diesem Rahmen schalten wir die UKW-Frequenz 91,5 MHz in Niebüll ab. Diese Umstellung ermöglicht eine bessere Klangqualität, eine größere Programmvielfalt und ist ökologisch sowie wirtschaftlich sinnvoller.

Noch kein DAB+ Radio? Jetzt eines gewinnen!

Mit ein bisschen Glück könnt ihr euch hier euer DAB+ Radio klar machen, mit dem ihr N-JOY in noch besserer Klangqualität hören könnt und dazu nützliche Zusatzinformationen aufs Display bekommt!

Einfach auf den Link klicken und mitmachen:

Weitere Informationen Gewinnt ein DAB+ Digitalradio! Mit Top-Klangqualität noch besser N-JOY hören, dazu nützliche Zusatzinformationen auf dem Display: Mit ein paar Klicks seid ihr im Lostopf und sichert euch die Chance auf ein DAB+ Digitalradio. mehr

