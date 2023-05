Olaf Casimir & Atrin Madani - "Where Are We Now" Stand: 19.05.2023 17:10 Uhr Bassist Olaf Casimir und der Sänger Atrin Madani haben gemeinsam die Musik auf Madanis Debütalbum "Where Are We Now" arrangiert.

Eine Sendung von Sarah Seidel

Standortbestimmung zweier Jazzmusiker aus zwei Generationen

Der eine, Bassist Olaf Casimir, ist ein alter Hase im Jazz - der andere, Sänger Atrin Madani, ein Newcomer. Beide leben in Berlin und sind Teil einer musikalischen Szene, die man als äußerst divers bezeichnen kann. Olaf Casimir zog vor 14 Jahren von Hamburg nach Berlin, Atrin Madani wuchs als Sohn iranischer Eltern in Schöneberg auf.

Olaf Casimir sammelte seine ersten Erfahrungen als Jazzbassist in Hannover und New York. Anfang der 1990er Jahre tourte er mit Mercer Ellington’s Revue "Sophisticated Ladies" in Europa. Wichtig für ihn damals auch das Trio mit dem Hannoveraner Pianisten Rolf Zielke und dem Schlagzeuger Willie Hanne und die eigene Band "Bass Instinct" mit dem Hammond-B3-Organisten Lutz Krajenski.

Seit fast drei Jahrzehnten ist Olaf Casimir Bassist in der Band des singenden Schauspielers Gustav-Peter Wöhler, hat bei Annett Louisan, Thomas Quasthoff und Ulrich Tukur gespielt, aber eben auch mit einschlägig bekannten Jazzmusikern aus Deutschland und den USA, darunter Till Brönner, Dee Dee Bridgewater, Arthur Blythe und Idris Muhammad.

Atrin Madani - eine neue Jazz-Stimme aus Berlin

Atrin Madani, mit seinen 25 Jahren noch ein Youngster der Szene, hat in Berlin bei Céline Rudolph Jazzgesang studiert und ist schon jetzt eine ausgeprägte Bühnenpersönlichkeit. Er lebt den Jazz mit Scat-Gesang und Crooner-Gestus in aller Kenntnis um die Jazztradition - gleichzeitig liebt er Singer-Songwriter und Pop-Songs, die gut dafür sind, in einen Jazz-Kontext gestellt zu werden. Olaf Casimir und Atrin Madani haben sich erstmals über den Trompeter und Till-Brönner-Studenten Bill Petry getroffen. Eine Verbindung der beiden ist besonders da zu spüren, wo Jazz und Pop sich treffen und umarmen.

Mit "Where Are We Now" hat Atrin Madani im April 2023 sein Debüt-Album vorgelegt, mit Songs von David Bowie, Steely Dan und Nick Drake. Olaf Casimir hat sie zusammen mit dem Sänger neu arrangiert. Ein Programm, das u. a. bei Release-Konzerten in Hannover und Hamburg gefeiert wurde. Wie Madani und Casimir musikalisch voneinander profitieren, erzählen sie in dieser Round Midnight-Ausgabe.

Mehr Jazz

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Round Midnight | 18.05.2023 | 23:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Jazz