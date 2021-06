Jazz auf NDR Kultur

Hier finden Sie alle Informationen zum unserem vielfältigen Jazzprogramm auf NDR Kultur. Fünfmal in der Woche, montags bis freitags ab 22.35 Uhr in "Play Jazz!" und ab 23.30 Uhr in "Round Midnight" spürt die Redaktion neue Schätze auf, informiert über die lokalen, regionalen und internationalen Jazzszenen und unternimmt Ausflüge in die mehr als 100-jährige Geschichte des Jazz.