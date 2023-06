NachGedacht: Deutsche Kränkungen - mit Therapievorschlag Stand: 23.06.2023 10:30 Uhr Doof, wenn man sich wie der Klassenprimus fühlt und auch ein bisschen so aufführt. Und dann ist Zeugnistag und überall stehen Dreier und Vierer. Was nun? - fragt Ulrich Kühn.

von Ulrich Kühn

In Deutschland klappt gar nichts mehr, oder? Erst kam die Pünktlichkeit abhanden. Dann wurde die Deutsche Bahn zum habituellen Rumpelzugunternehmen. Dann war das deutsche Auto futsch. Betrugsdiesel, durch deutschen Ingenieurssinn ertüftelt, rollten ein letztes Weilchen vorn, heute verbrennen die rumpelnden Kisten bis zum Abschied still vor sich hin.

Gut, ich übertreibe, aber ach, so ist es halt, tempora mutantur, nicht wahr, Zeiten wandeln sich und wir wandeln uns mit ihnen, wie deutsche Bildungsbürger sagten, nur hallo: Deutsche Bürgerbildung, wo, zum Teufel, bist du hin? Die Kleinen können nicht lesen, und wehe, sie wollen Trinkgeld geben: Welche versnobte studentische Work-Life-Balance-Hilfskraft hinter ihrem Barrista-Tresen kann im Kopf errechnen, was sie herausbekommen müssten? "Nur Kartenzahlung", heißt es dann, es klingt supermodern, doch kaschiert in Wahrheit nur Kopfrechenschwäche.

Avantgarde mit Fax-Gerät

Kein Anlass für Hochmut, Ältere, Corona brachte es an den Tag: Kannst du ein Fax-Gerät bedienen, bist du schon die Avantgarde des deutschen Behördenwesens. Und ach, die deutsche Sozialdemokratie, und ach, der deutsche Konservatismus, und ach, der deutsche Liberalismus mit seiner großen Geschichte, die kein Mensch mehr kennt: ausgehöhlt, entkernt, verschwunden, man könnte stundenlang weitermachen!

Hamburg im Städte-Ranking auf Abstiegsplatz

Jüngste Hiobsbotschaft: Das Ranking des "Economist" führt keine Deutsche unter den zehn lebenswertesten Städten. Von Hamburg, nach Insassen-Meinung schönste Stadt der Welt, reden wir gar nicht. Selbst Frankfurt am Main stürzte von Platz sieben auf 17. Das ist ein Abstiegsplatz! Womit wir beim Schlimmsten wären: Der deutsche Fußball scheidet dahin. Ausscheiden tut er sowieso, es ist weltbekannt, ein Spiel dauert 90 Minuten, am Ende verlieren die Deutschen. Ach, ein einziges Elend. Und woran liegt das nun?

Ja, ja, sehet, hei-weh: Aufstieg und Fall des Römischen Reichs! So rufen die letzten Bildungsbürger und finden sich oberschlau: Jede Größe gehet dahin, wenn sie nicht gehegt wird. So auch der Stammplatz der Deutschen an der Welttabellenspitze. Und wer ist schuld daran?

Schuld sind immer die anderen

Die Untergangsapostel, Abteilung rechtskonservativ, rufen: Unser Land wird per Ideologie in den Abgrund geschludert! Von der anderen Abgrunds-Seite tönt es giftig zurück: Ignorante Wohlstandsalte führen uns ins Verderben! Wahlweise sind die woken Hypermoralischen schuld oder die privilegierten Wachstumsverbrecher, wahlweise alte weiße Männliche oder faule junge Klimaklebende, die heimlich nach Bali fliegen. Jedenfalls immer die anderen. Und was folgt daraus?

Bisherige Lösungen überzeugen nicht. Sie heißen Fritze Merz und lassen polizeiuniformtragende Eisschnellläuferinnen über Abschiebe-Defizite sinnieren. Sie heißen Hansi Flick, das ist selbsterklärend, demnächst vielleicht Joschka Fischer oder, wer weiß, sogar Angela Merkel. Kommt doch nicht von ungefähr, dass Bayerns Söder nach der missglückten Aiwanger-Challenge die Altkanzlerin mit Bayerns Verdienstorden schmückte! Da soll jemand stillgestellt werden, gegen jeden Anflug eines Gelüsts auf ein mögliches Comeback.

Gruppentherapie im Stadion

Ach, ach. Die Deutschen kämpfen halt furchtbar damit, dass sie Nummer eins sein wollen, aber gerade nicht sind. Auf keinem Gebiet so recht, von Fußball bis Moral. Die deutsche Kränkung, sie trifft uns alle. Es könnte ein heilsamer Anfang sein, sich das einzugestehen, statt nur andere zu beschimpfen. Die schönste Arena für diese Gruppentherapie wäre natürlich ein Fußballstadion, in das ein lateinische Vokabeln vor sich hin pfeifender ICE einrollte. Pünktlich! Ja, man darf Träume haben.

