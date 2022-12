eat.READ.sleep.: So halfen die Hosts im Buchladen aus Stand: 13.12.2022 19:39 Uhr Mitten im Weihnachtsgeschäft haben die eat.READ.sleep.-Hosts Katharina, Jan und Daniel einen Nachmittag lang in der Buchhandlung Ida von Behr in Hamburg-Volksdorf mitgearbeitet. Der Laden hatte den Einsatz der drei "Kurzzeit-Praktikanten" gewonnen.

von Danny Marques

Sie wirken dann doch ein bisschen nervös: Katharina, Daniel und Jan stehen im Lager des Ladens und lassen sich von Buchhändlerin Ayse Altin einweisen. "Ihr macht doch hier alles, was ein Praktikant macht, oder?", fragt Altin. "Also, ich kassiere super gerne ab", erzählt Katharina. "Ich habe mal bei McDonalds gearbeitet", sagt Daniel stolz. "Und du wolltest ja gerne einpacken, oder?", fragt Altin Jan. Seine zögerliche Antwort: "Also, ich sollte einpacken lernen, ja ..."

eat.READ.sleep.-Hosts als Praktikanten in Volksdorf

Und dann geht's raus. Die Buchhandlung ist voll, in der Vorweihnachtszeit suchen viele noch nach einem Geschenk. Jan steuert direkt die Kasse an, denn er will ja schließlich einpacken lernen. Erst einmal kassiert er: "So, das macht dann 35 Euro zusammen." Und dann geht's ans Einpacken. "Jan, konzentrier' dich", mahnt Daniel. Doch es klappt. Eine Kundin lobt: "Großartig! Ich muss schon sagen: Ein begnadeter Einpacker."

Daniel ist mittlerweile tief ins Beratungsgespräch verwickelt. Ute aus Volksdorf ist eat.READ.sleep-Fan und lässt sich die Gelegenheit, die Podcaster direkt zu fragen, nicht entgehen: "Ich suche ein Buch, wo ich mal wieder so richtig lachen kann", erzählt sie. "Das hatte ich zuletzt bei Joachim Meyerhoff." Daniel empfiehlt den Roman "Da, wo sonst das Gehirn ist" des Hamburger Autors Sebastian Stuertz. "Ich such' das mal eben." Doch leider ist es ausverkauft.

Empfehlung zum Lesen und Lachen: "Ich ein Tag sprechen hübsch"

Daniels Alternative zum Lesen und Lachen: "Ich ein Tag sprechen hübsch" von David Sedaris. Beim Suchen im Regal schnaubt er plötzlich: "Nee, Schirach ...!" Im Podcast hat der Host seine nicht gerade begeisterte Meinung zu den Büchern von Ferdinand von Schirach bereits episch dargestellt. Schließlich findet er doch das Richtige: "Ich ein Tag sprechen hübsch" ist da. "Vielleicht magst du mal drin blättern."

Katharina wird viel nach ihrer großen Leidenschaft gefragt, den Jugendbüchern. Podcast-Fan Andrea hat dann aber einen eher speziellen Wunsch: "Ich suche ein Buch für eine Frau, die sich sehr für Ballett interessiert und gerne nach Asien reist." Katharina empfiehlt daraufhin "Das größere Wunder" von Thomas Glavinic: "Da geht es um eine Himalaya-Besteigung, sehr viel auch um Reisen, ein tolles Buch."

"Wie geht noch mal die Einpack-Technik?"

Die Hosts tragen Namensschilder, Daniel sogar eine Weihnachtsmütze. Sie beraten, bestellen Bücher, die nicht da sind, und packen vor allem Geschenke ein. Doch auch Daniel braucht Starthilfe: "Wie geht noch mal die Einpack-Technik?" Katharina weiß Rat, gibt geduldig Tipps zum Zuschnitt, zum Knicken und zum Falten. "Das hast du alles vorbereitet in unserer Weihnachtsfolge?", staunt Daniel. "Toll, dass ich das jetzt hier mal wertschätzen kann." Am Ende ist das Buch "Der Circle" von Dave Eggers eingepackt - zumindest irgendwie.

