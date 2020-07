Wi snackt Platt

"Wi snackt Platt" bringt de "heemliche Mudderspraak vun de Norddüütschen" ok in't würkliche Leven to'n Klingen. Wi snackt mit Ornithologen, Müllkutschers, Lüüd vun't Amt, Schölers oder wokeen sünst noch wat to vertellen hett. Wat an plattdüütsche Kultur op de Bühn, in de Literatur oder in Films löppt - Ji kriegt dat mit bi "Wi snackt Platt" - an jeden Sünndag, Klock 8.30.