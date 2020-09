Se is 23 Johr oolt, kummt ut Hamborg un lehrt siet twee Johr Platt: Marie Sophie hett den Plattdüütschen Schrievwettbewarf "Vertell doch mal 2020" wunnen. Wi stellt ehr vör un natürlich gifft dat bi "Wi snackt Platt" ok de Siegergeschicht to höörn. mehr