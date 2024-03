Ohnsorg-Schauspielerin Heidi Mahler ist 80 geworden Stand: 01.02.2024 00:01 Uhr Heidi Mahler, die Tochter der Schauspiel-Legende Heidi Kabel, ist am 31. Januar 80 Jahre alt geworden. Eigentlich hat die Schauspielerin schon Abschied von der Bühne genommen - doch im Mai kehrt sie noch einmal für ein Gastspiel im Schwank "Tratsch op de Trepp" ans Ohnsorg zurück.

Resolute Frauen, die sich von niemandem etwas sagen lassen, hat Mahler am liebsten gespielt. Und so ist es passend, dass sie vom 1. bis 12. Mai noch einmal in ihre Paraderolle als Putzteufel Meta Boldt schlüpft, wenn der unverwüstliche Schwank "Tratsch op de Trepp" unter der Regie ihres Ehemanns Michael Koch am Ohnsorg Theater in Hamburg gastiert. In dem Part hatte mit Kopftuch und Schrubber bereits Mahlers Mutter, die bei vielen unvergessene Heidi Kabel (1914-2010), Furore gemacht - in den 1960er-Jahren noch unter dem Titel "Tratsch im Treppenhaus".

1964 erste Rolle im Ohnsorg-Hauptprogramm

Heidi Mahler erblickt am 31. Januar 1944 in Hamburg das Licht der Welt. Ihre erste Rolle im Hauptprogramm des Ohnsorg-Theaters bekommt die Tochter bekommt sie schon 1964. Das Stück heißt "De vergnögte Tankstell". Sie spielt in weit mehr als 30 Stücken des Ohnsorg-Theaters. Durch zahlreiche Fernsehübertragungen erobert sie die Herzen eines Millionenpublikums. Außerdem spielt sie in zahlreichen Fernsehsendungen mit.

Tochter zweier leidenschaftlicher Theatermenschen

Eigentlich will Heidi Mahler Krankenschwester werden. Aber als sie merkt, dass sie kein Blut sehen kann, geht sie doch lieber auf die Bühne. Kein Wunder - ihre Eltern sind zwei leidenschaftliche Theatermenschen: Vater Hans Mahler ist Intendant des Ohnsorg-Theaters und Mutter Heidi Kabel Publikumsmagnet und Kultfigur des Hauses.

Mit 17 Jahren verlässt Mahler die Schule und macht eine Ausbildung zur Schauspielerin an der Hochschule für Schauspiel und bildende Künste bei Eduard Marks. Durch ihre Eltern ist ihr das Plattdeutsche längst geläufig. Bereits mit 20 Jahren gehört sie fest zum Ensemble, steht mit und ohne Mutter auf der Bühne. Als "Seute Deern" wird sie durch die Fernsehübertragungen auch überregional bekannt und beliebt.

Ohnsorg goes Afrika

Selten hat es im afrikanischen Windhoek solchen Andrang bei einer Theateraufführung gegeben wie im August 2006. Das traditionsreiche Ohnsorg-Theater aus Hamburg ist, eingeladen vom plattdeutschen Verein in Namibia, nach Afrika gereist. Die Vorstellungen sind komplett ausverkauft. Keine Frage: Eine Vorstellung des bekannten Ohnsorg-Theaters will sich vor allem die ältere Generation des deutschsprachigen Publikums in Namibia nicht entgehen lassen. Für die acht Schauspieler, unter ihnen auch Mahler, gibt es viel Szenenapplaus.

Häufig gemeinsam mit Mutter Heidi Kabel auf der Bühne

Heidi Mahler und ihre Mutter Heidi Kabel stehen oft zusammen auf der Bühne des Ohnsorg-Theaters. Zum letzten Mal spielen sie 2007 in Detlev Bucks Kinderfilm "Hände weg von Mississippi" als Nebendarstellerinnen. Es ist Heidi Kabels letzte Rolle. In dieser Zeit ist Mahler endgültig in die Fußstapfen ihrer Mutter getreten und spielt die Art Rollen, in denen früher ihre Mutter brillierte: Auch sie verkörpert oft die etwas schrägen Charaktere und eben die resolute Frau, die sich nicht die Butter vom Brot nehmen lässt.

Das Leben ist nicht immer Ohnsorg

Von 1964 bis 1983 gehört Mahler ununterbrochen zum festen Ensemble des Ohnsorg-Theaters. Dann wechselt sie zum Thalia Theater, kehrt aber 1989 ans Ohnsorg-Theater zurück.

Insgesamt spielt sie mehr als 100 Bühnenrollen. 2004 erhält sie zum 40-jährigen Bühnenjubiläum die Ohnsorg-Verdienstmedaille. 2007 folgt der Rolf-Mares-Preis der Hamburger Theater für ihre Darstellung in dem Stück "Mudder Mews". 2015 wird sie vom Hamburger Senat mit der Senator-Biermann-Ratjen-Medaille als "große Hamburger Volksschauspielerin und Charakterdarstellerin" geehrt. Obwohl sie mehr als ein halbes Jahrhundert auf der Bühne steht, betont Mahler immer wieder, dass das Theater ihr zwar einiges bedeutet, aber es lange nicht den Stellenwert hat, den es für ihre Mutter Heidi Kabel immer hatte.

Eine Hamburger Deern in der Eifel

In Hamburg wohnt Heidi Mahler schon lange nicht mehr. Heute lebt sie mit ihrem dritten Ehemann, dem Schauspieler und Regisseur Michael Koch, in einem alten Haus in der Eifel. Dort genießen die beiden das dörfliche Leben, den Garten und ihre Pferde.

