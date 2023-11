Stand: 22.11.2023 13:13 Uhr Hörspiel: "Wunner"

Ende der 1940er-Jahre: Die elfjährige Betty wächst bei ihrer alleinerziehenden Mutter Edith auf. Während das Mädchen ihre Mutter mit Botengängen unterstützen kann, ergeht es der abergläubischen Nachbarin Anni, die ebenfalls auf die Rückkehr ihres im Krieg verschollenen Mannes Joseph wartet, schlechter: Sie bewirtschaftet alleine einen Hof und kümmert sich um ihren geistig behinderten Sohn.

Als Joseph schwer verwundet auf den Hof zurückkehrt, und dieser sich auch noch Edith zuwendet, verfällt Anni zusehends den Einflüsterungen des dörflichen "Hexenbanners" und bezichtigt Edith schließlich der Hexerei. Die kleine Betty versteht das alles noch nicht richtig, aber: Trägt sie nicht auch Schuld an der Situation? Schließlich hat sie Anni bestohlen.

Sendetermine Freitag, 8. Dezember, 19.05 Uhr, NDR Schlager

Freitag, 8. Dezember, 21.05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Sonntag, 10. Dezember, 18.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Sonntag, 10. Dezember, 20.05 Uhr, NDR 1 Radio MV

Montag, 11. Dezember, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Montag, 11. Dezember, 21.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Mittwoch, 13. Dezember, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Die Autorin

Helga Bürster, geboren 1961, studierte Theaterwissenschaft, Literaturwissenschaft und Geschichte und lebt als Schriftstellerin in der Wildeshauser Geest. Sie schreibt hoch- und niederdeutsch in verschiedenen Genres, unter anderem Romane, Kurzgeschichten, Theaterstücke und Hörspiele. Ihr im Herbst 2023 im Insel-Verlag herausgegebener Roman "Als wir an Wunder glaubten", bildet die Grundlage für das Hörspiel "Wunner".

Mitwirkende

Edda Loges: Betty (alt)

Meike Meiners: Edith, Näherin

Holger Dexne: Theo, Journalist

Sandra Keck: Anni, Bäuerin

Rolf Petersen: Joseph, Annis Mann

Birgit Bockmann: Guste, Spökenkiekersche

Rebecca Rosowski: Betty (jung), Tochter von Edith

Matti Krause: Willi, Sohn von Anni

Till Huster: Fritz, Hexenbanner, Dorfheiler

Dirk Böhling: Cordugas, Gastwirt

Bernd Grawert: Conradi, Wunderdoktor

Konstantin Graudus: Landrat

Komposition und Musik: Martin Hornung

Techn. Realisation: Kay Poppe

Regieassistenz: Simon Hastreiter

Regie: Wolfgang Seesko

Redaktion: Ilka Bartels

Produktion: Radio Bremen und NDR 2023

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Dat plattdüütsche Hörspeel | 13.12.2023 | 21:05 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch Hörspiele