Hörspiel: Wilma un Karl

Er war da, er konnte lustig sein und er konnte arbeiten, das vor allem. Da hat sie ihn eben geheiratet, die Wilma den Karl. Sie führten ein gemeinsames Leben auf dem gemeinsamen Bauernhof und wurden zusammen alt.

Jetzt besucht Wilma ihn regelmäßig auf dem Friedhof. Es war bestimmt kein leichtes Leben, aber es war auch alles andere als ein Jammertal! Aus Wilmas Erinnerungen hört man, wieviel Glück, Wärme und Zärtlichkeit in diesem Leben war, meist unausgesprochen zwar - aber vorhanden!

Sendetermine Freitag, 9. Juni, 19.05 Uhr, NDR Schlager

Freitag, 9. Juni, 21.05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Sonntag, 11. Juni, 18.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Sonntag, 11. Juni, 20.05 Uhr, NDR 1 MV

Montag, 12. Juni, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Montag, 12. Juni, 21.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Mittwoch, 14. Juni, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Die Autorin

Gunda Wirschun (geb. 1955 in Bremerhaven) wuchs in Flögeln auf, machte ihr Abitur in Bremerhaven und studierte in Hamburg Bibliothekswesen. Bis zu ihrem Ruhestand 2020 war sie 43 Jahre lang als Bibliothekarin bei der Stadtbücherei Hamm tätig. Seit 1979 schreibt sie Hörspiele und Features für Radio Bremen und den NDR. In ihrem alten Zuhause spricht sie immer noch vorwiegend Platt, aber in Hamm geht es hochdeutsch zu, denn an das westfälische oder münsterländische Platt hat sie sich nie gewöhnen können.

Mitwirkende

Ursula Hinrichs: Wilma

Edgar Bessen: Karl

Frank Grupe: Jürgen, Sohn

Beate Kiupel: Anke, Tochter

Hela Hinrichs: Wilma Tagebuch

Manfred Hinrichs: Standesbeamter

in weiteren Rollen: Robert Eder, Gerd Spiekermann, Rolf Petersen, Christian Seeler u.a.

Musik: Serge Weber

Regie: Hans Helge Ott

Produktion: NDR und Radio Bremen, 2010

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Dat plattdüütsche Hörspeel | 14.06.2023 | 21:05 Uhr

