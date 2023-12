Stand: 18.12.2023 16:28 Uhr Hörspiel: "Nachtmanöver"

Harm Rohwer fühlt sich schon lange nicht mehr wohl in seiner Haut. Durch seine Alkohol- und Spielsucht steht es auch mit seiner Ehe nicht zum Besten und er wünscht sich nichts sehnlicher, als einfach zu verschwinden und woanders ein neues Leben zu beginnen.

Sein Wunsch wird mit Unterstützung seines Helfers, der etliche Vorteile durch ein fingiertes "Ableben" von Harm hätte, akribisch vorbereitet und nach und nach umgesetzt. Eigentlich ist das höchst kriminelle Treiben der beiden Männer, in das die Hörerinnen und Hörer zu jeder Zeit eingeweiht sind, nahezu perfekt durchdacht, doch merkwürdige Umstände bringen ihre sorgfältige Planung in Gefahr...

Sendetermine Freitag, 19. Januar, 19.05 Uhr, NDR Schlager

Freitag, 19. Januar, 21.05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Sonntag, 21. Januar, 18.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Sonntag, 21. Januar, 20.05 Uhr, NDR 1 Radio MV

Montag, 22. Januar, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Mittwoch, 24. Januar, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Der Autor

Friedrich Hans Schäfer (geb. 1908 in Rostock, gest. 1998 in Ahrensburg) absolvierte erst seinen Meister als Herrenschneider und studierte danach auf Lehramt. Im Krieg als Soldat schwer verletzt, arbeitete er zunächst in einer Rüstungsfabrik, bis er von 1950 bis zu seiner Pensionierung 1973 an der Berufsschule unterrichtete. Seit Mitte der 60er-Jahre schrieb der niederdeutsche Autor mehr als 20 Hörspiele für den NDR und Radio Bremen.

Mitwirkende

Ernst Grabbe: Harm Rohwer

Marlen Dieckhoff: Beate Rohwer

Peter Nissen: Harm-Hinnerk Rohwer, ihr Sohn

Wolfgang Schenck: Ehrenfried Scharmanzik, Gemeinderat

Herma Koehn: Leni Beckmann, Sekretärin

Fritz Hollenbeck: Marten Lüers, Totengräber

Wolf Rathjen: Sönke Pagels, Autor

Regie: Rolf Nagel

Produktion: Radio Bremen und NDR 1983

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Das Niederdeutsche Hörspiel | 22.01.2024 | 19:05 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch Hörspiele