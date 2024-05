Stand: 28.05.2024 05:30 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "Blitzer"

Einmal nicht aufgepasst und schon wird er geblitzt. Dabei gehört Matthias Stührwoldt zu denen, die eigentlich langsam im Straßenverkehr unterwegs sind.

Normalerwies bün ik eher een langsamen Autofohrer. Mien Fru to'n Bispeel wünscht sik, wenn ik fohr un se is Bifohrerin, ümmer so een Fohrschoolauto, bi dat se ok vun Bifohrerplatz ut Gas geven kann.

Liekers kümmt dat vör, dat ik blitzt warr, denn meist fohr ik sone Eenheitsgeschwindigkeit. De is oft to langsam, aver an de een oder anner Steed ok to schnell. As ik toletzt blitzt worrn bün, weer dat een besünner Geschicht.

Wenn de Bus al weg is, mutt Papa ran

Unsen Jüngsten, Jon, güng noch to School, un he harr to lang schlopen. De Bus weer lang wech, man Jon möös rechttietig in de School ween, he schull al in de erste Stünn een Klausur schrieven. Ik harr mi een Kann Kaffee för den Melkstand kokt un wull jüst anfangen to melken, dor keem he anlopen - he segh noch recht verschlopen un verstrubbelt ut - un fröög mi, wat ik em mol even de 25 Kilometer nah Niemünster, nah de School föhren kunn, aver bitte glieks sofort!

Okay, süüfz ik, un sett mi in den olen Transit, in mien Stallklamotten, mit mien Kann Kaffee un mien Kaffeetass. Un allens hett klappt; de Söhn weer rechttietig in de School, hett later Abitur mokt un lött sik nu een Schnauzer stahn, aver dat is een ganz anner Geschicht.

Handy in'e Hand is verbaden, man Koffie ok?

Ik jedenfalls föhr nu dörch Niemünster, ik wull nah Hus un endlich melken, aver erst wull ik mi mol een Kaffee gönnen. Also nehm ik de Tass in de linke Hand, lenk wieldes mit den Ünnerarm, grabbel mi de Kaffeekann un schenk mi jüst een schöne Tass Kaffee in, un mit Mol - flash! - blitzt dat ut een Auto, dat an Stratenrand stünn.

Oha, dach ik, dörp man sik bit Autoföhren een Tass Kaffee inschenken? Ik meen, jedeen weet, dat man bit Föhren nich telefonieren dörp, un wenn dat op Foto is, wenn du blitzt warrst, is dat extra düer, aver Kaffee? Gespannt tööv ik op de Post vun de Stadt Niemünster un stell mi all dorop in, för söss Wochen to Foot nah mien Lesungen to gahn.

Een Foto, dat een ok inrahmen kunn

Denn keem de Breef. Super Foto. Vun mi segh man de linke Hand un de Kaffeetass un de rechte Hand un de Kaffeekann. Sonst nix. Poor Kilometer to schnell. Föffteihn Euro. Ik harr afstrieden kunnt, dat ik dat weer, man denn muttst du ant End noch Fohrtenbook führen oder so'n Mist.

Ik heff gau betahlt, un nu heff ik dat schönste Blitzerfoto, dat se jemols vun mi mokt hebbt. Kaffeetass un Kaffeekann un twee Buernpranken. Ik seh noch nich mol fett un mööd ut, so as sünst ümmer.

