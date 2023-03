Stand: 27.03.2023 15:25 Uhr Hörspiel: "Mittagsstunde"

Der Historiker Ingwer Feddersen nutzt sein Sabbatjahr, um in seinem Heimatdorf die Pflege von Ella und Sönke Feddersen zu übernehmen. Eigentlich sind die betagten und hilfsbedürftigen Gastwirte seine Großeltern, die ihn wie ihren Sohn aufgezogen haben.

Ingwers leibliche Mutter, die sonderbare Marret, die den Dörflern beständig den Weltuntergang prophezeite, verschwand eines Tages. So wie die Landschaft rund um das Dorf Brinkebüll im Rahmen der Flurbereinigung.

Sendetermine Freitag, 31. März, 19.05 Uhr, NDR Schlager

Freitag, 31. März, 21.05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Sonntag, 2. April, 18.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Montag, 3. April, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Mittwoch, 5. April, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Karfreitag, 7. April, 19.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Ostersonntag, 9. April, 20.05 Uhr, NDR 1 Radio MV

Über die Autoren

Dörte Hansen, geboren 1964 in Husum, studierte in Kiel Soziolinguistik, Anglistik, Romanistik und Frisistik. Als Journalistin arbeitete sie lange Jahre für mehrere ARD-Hörfunksender, danach als Kulturredakteurin beim NDR. Mit Ihren Romanen "Altes Land" und "Mittagsstunde" landete die seither frei arbeitende Autorin Bestseller. Im Herbst 2022 erschien ihr jüngster Roman "Zur See".

Wolfgang Seesko, geboren 1970 in Hamburg, ging 20 Jahre später nach Oldenburg zum Studieren (irgendwas mit Medien). Mit dem Abschluss in Musik-und Kunstwissenschaft (M.A.) in der Tasche dreht es sich für ihn seitdem beruflich erfolgreich alles ums Radio- und Hörspielmachen. Heute lebt er als freier Autor und Hörspielregisseur in Hamburg.

Mitwirkende

Jürgen Uter: Erzähler, Lehrer Steensen

Birgit Bockmann: Ella Feddersen

Joachim Bliese: Sönke Feddersen

Oskar Ketelhut: Ingwer Feddersen

Sandra Keck: Marret Feddersen

In weiteren Rollen: Sandra Borgmann, Thomas Kügel, Markus Gillich, Till Huster, Robert Eder, Julia Nachtmann und Sonja Stein

Musik: Hans Schüttler

technische Realisation: Kay Poppe

Bearbeitung und Regie: Wolfgang Seesko

Redaktion: Ilka Bartels

Produktion: Radio Bremen und NDR 2019

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Das Niederdeutsche Hörspiel | 03.04.2023 | 19:05 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch Hörspiele