Hörspiel: "Een Fall vun Leevde"

Enno und Mona haben sich gerade kennengelernt und stürzen sich voller Freude in das Abenteuer "erste Liebe". Was wie eine alte, immer wiederkehrende Geschichte beginnt, ist jedoch komplizierter, als es klingt, denn Enno und Mona haben eine geistige Behinderung und können nicht allein entscheiden, wie sie ihre Liebe ausleben.

Da sind Ennos Eltern, die sich Sorgen machen, Betreuer, die die Beziehung der Verliebten begleiten sollen und gesetzliche Vertreter, die ein Wörtchen mitzureden haben. Enno und Mona wird das alles zu viel: Heimlich versuchen sie, ihre eigenen Wege zu gehen.

Sendetermine Freitag, 15. März, 19.05 Uhr, NDR Schlager

Freitag, 15. März, 21.05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Sonntag, 17. März, 18.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Sonntag, 17. März, 20.05 Uhr, NDR 1 Radio MV

Montag, 18. März, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Mittwoch, 20. März, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Über die Autorin

Helga Bürster, geboren 1961, studierte Theaterwissenschaft, Literaturwissenschaft und Geschichte und lebt als Schriftstellerin in der Wildeshauser Geest. Sie schreibt hoch- und niederdeutsch in verschiedenen Genres, u.a. Romane, Kurzgeschichten, Theaterstücke und Hörspiele. Ihr jüngster Roman "Als wir an Wunder glaubten" erschien im Herbst 2023 im Insel Verlag.

Mitwirkende

Bernd Poppe: Enno

Birte Kretschmer: Mona

Meike Meiners: Karin, Mutter von Enno

Ulrich Bähnk: Volker, Vater von Enno

Markus Gillich: Malte, Betreuer von Enno

Stefanie Fromm: Janina, Betreuerin von Mona

In weiteren Rollen Christian Richard Bauer, Sandra Keck und Jürgen Uter

Regie: Hans Helge Ott

Regieassistenz: Eva Solloch

Musik: Serge Weber

Technische Realisation: Kay Poppe

Produktion: Radio Bremen und NDR 2018

