Kappelner Literaturpreis an Heinke Hannig

Stand: 03.11.2023 14:09 Uhr

Der mit 3.000 Euro dotierte Niederdeutsche Literaturpreis der Stadt Kappeln geht in diesem Jahr an Heinke Hannig. Die 66 Jahre alte Autorin aus Drelsdorf in Nordfriesland wird für ihr Gesamtwerk aus Hörspielen und fantasievoll-skurrilen Erzählungen gewürdigt.