Pepper - en Roboter erobert Norddüütschland (9) - Gedüllige Begleider Stand: 30.10.2023 06:00 Uhr In de Rüüme vun de Evangelische Familienbildungsstätte in Niebüll wörr dat spannend, as de Roboter Pepper to Besöök keem. He weer vun dat Diakonische Werk Südtondern inlaadt worrn un denn gung dat los mit de Ferienbetreuung.

von Lornz Lorenzen

Bummeli dörtig Kinner makten grote Ogen as de plietsche Roboter dörch de Döör rinkeem un sää: "Moin, ik bün Pepper" - üm denn glieks mit se to snacken un to spelen. Un dat nich blots för en korte Schuur, sünnern glieks för twee Daag. So stellten de Kinner em neeschierig Frogen op de Pepper (mit Hölp vun Chat-GPT in Achtergrund) gedüllig antern dee. Besünners goot, vertellte mi Programmeerer un Doktorand Thomas Sievers, kemen bi de Lütten achteran denn ok de plattdütschen Radels un Geschichten an, de de Roboter mitbröcht harr.

Pepper as Entertainer för junge Lüüd

Man de Interaktschoon twüschen de Kinner un Pepper weer nich bloots kortwielig un vergnöglich, sünnern ok vun wetenschaplich Bedüden: So is de Kommunikatschoon twüschen Kinner, opwussen Lüüd un Roboter as Pepper een opkomend Forschungsrebeet in de soziale Robotik. De Wissenschaftler untersöken, woans Roboter emphatisch un inföhlend gestaltet warrn könnt, üm de emotionale Bindung twüschen Minsch un Maschine to föddern.

Föddern soziale Roboter dat kognitive Wassdom?

So warrt ok ünnersökt - sää Thomas Sievers woans Roboter as Pepper insett warrn köönt üm de kognitiven Fähigkeiten vun de Kinner op speelerische Wies uttubuen. De Bilanz vun en intensiven Besök: Pepper weer en kreativen un gedüldigen Begleider för de Kinner in Niebüll. Dorbi hett nich bloots för vergnöglich Feriendaag in Niebüll sorgt, sünnern ok een Inblick in de spannende Welt vun de wissenschaftlichen Forschung to de Mensch-Roboter-Interaktschoon geven.

