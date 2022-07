Sendedatum: 25.07.2022 19:05 Uhr Hörspiel: "Veerklever"

Max ist Postbote. Genauer gesagt – war Postbote. Doch wenn man in seinen besten Jahren gekündigt wird, kann einen das schon mal in eine Sinnkrise stürzen. Max "Valium" nennen ihn die Leute, die ihn seit Neustem häufig im Zoo oder auf einer Parkbank antreffen. Dass Max in seiner eigenen Welt lebt, daran haben sich alle gewöhnt, doch plötzlich entwickelt er einen "Tick":

Irgendetwas treibt ihn dazu, fremden Menschen im Park hinterher zu laufen und schon bald bringt er es in dieser Disziplin zur sportlichen Höchstleistungen. Max "Turnschuh" wird sein neuer Name, aber warum er dieses merkwürdige Verhalten an den Tag legt, ist ihm selbst schleierhaft. Bis er eines Tages auf einer seiner Verfolgungsjagden mit der schönen Alizée zusammen stößt...

Hörspiel von Heinke Hanning.

Die Sendetermine Freitag, 22.07.2022, 18.05 Uhr, NDR Schlager

Freitag, 22.07.2022, 21.05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Sonntag, 24.07.2022, 21.05 Uhr, NDR 1 Radio MV

Sonntag, 24.07.2022, 18.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Montag, 25.07.2022, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Mittwoch, 27.07.2022, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Über die Autorin

Heinke Hannig (geb. 1957 in Nordfriesland) war Realschullehrerin, bis sie sich nach 14 Jahren anders entschied. Sie beschäftigt sich seither mit vielen verschiedenen Dingen, von Erwachsenenbildung über Suchtprävention bis zu journalistischen Tätigkeiten. Seit 1999 ist sie erfolgreich schriftstellerisch tätig.

Mitwirkende

Erkki Hopf: Erzähler

Rolf Petersen: Max

Edda Loges: Mudder

Birte Kretschmer: Alizée

Jasper Vogt: Kröger

Harald Maack: Gast

Technische Realisation: Markus Freund

Regieassistenz: Wolfgang Seesko

Regie: Ilka Bartels

Eine Produktion von Radio Bremen und NDR 2016.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Das Niederdeutsche Hörspiel | 25.07.2022 | 19:05 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch Hörspiele