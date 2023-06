Stand: 30.06.2023 10:12 Uhr Hörspiel: "To'n Afscheed een Söten"

Karl Hansen ist ein fröhlicher und zuversichtlicher Mensch, der Western-Romane schreibt und gewohnt ist, das Leben in die Hand zu nehmen. Und als er eines Nachts plötzlich merkt, dass sein Körper nicht mehr so funktioniert, wie er soll, reagiert er wie ein richtiger Kerl: Er duckt sich weg.

Zum Glück lässt seine Frau das nicht durchgehen und begleitet ihn sofort zum Arzt. Und da beginnt eine lange, schwierige Odyssee, die sein Leben völlig auf den Kopf stellt.

Sendetermine Freitag, 4. August, 19.05 Uhr, NDR Schlager

Freitag, 4. August, 21.05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Sonntag, 6. August, 18.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Montag, 7. August, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Mittwoch, 9. August, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Der Autor

Rudolf Kollhoff wurde 1957 in Wolgast (Vorpommern) geboren. Ursprünglich arbeitete er in der Gastronomie, später auch als Ausbilder, aber ein Fernkurs "kreatives Schreiben" brachte ihn auf anderen Kurs: Seit 1992 schreibt er, unter anderem auch Horror- und Western-Heftromane, die er unter Pseudonym verfasst. Er wohnt mit Frau und zwei Töchtern in Kirchdorf bei Greifswald.

Mitwirkende

Erkki Hopf: Karl Hansen

Meike Meiners: Brigitte Hansen

Birte Kretschmer: Schwester Sabine

Robert Eder: Dr. Plötz, Urologe

Leonie Landa: Schwester Tina

Horst Arenthold: Ohm Kröger

Peter Kaempfe: Fred, Karls Freund

Oskar Ketelhut: Nissen, Patient von Plötz

Edda Loges: Elfi Kunkel, Witwe

Anne Moll: Pflegerin im Altenheim

Wilfried Dziallas: Bernhard Hansen, Karls Vater

Uta Stammer: Gerda Kruse, demente Frau

Musik: Serge Weber

Regie: Hans Helge Ott

Produktion: Radio Bremen und NDR 2017

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Das Niederdeutsche Hörspiel | 07.08.2023 | 21:05 Uhr

