Hörspiel: "Gröpelgraben 46"

Nahezu alle Immobilien im "Gröpelgraben" werden nach ihrem Verkauf aufwendig saniert. Einzig die alte Frau Soetebeer entscheidet sich gegen den Verkauf ihres Hauses, in dem sie aufgewachsen ist. Doch in der letzten Zeit häufen sich eigenartige Vorfälle, die zu massiven Schäden an dem Gebäude führen.

Dass dies nicht mit rechten Dingen zugehen kann, merkt auch der neue Mieter Torsten, der sich schnell in die Hausgemeinschaft integriert. Nach und nach decken er und seine Mitstreiter ein breitgefächertes, perfides Geschäfts-Geflecht aus Investoren und Spekulanten auf, deren Machenschaften auch von Vertretern einiger korrupter Gemeindepolitiker toleriert wird.

Sendetermine Freitag, 12. April, 19.05 Uhr, NDR Schlager

Freitag, 12. April, 21.05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Sonntag, 14. April, 18.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Sonntag, 14. April, 20.05 Uhr, NDR 1 Radio MV

Montag, 15. April, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Mittwoch, 17. April, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Über den Autoren

Friedrich Hans Schäfer (geboren 1908 in Rostock, gestorben 1998 in Ahrensburg) absolvierte erst seinen Meister als Herrenschneider und studierte danach noch das Lehramt. Im Krieg als Soldat schwer verletzt, arbeitete er zunächst in einer Rüstungsfabrik, bis er von 1950 bis zu seiner Pensionierung 1973 an der Berufsschule unterrichtete. Seit Mitte der 60er-Jahre schrieb der niederdeutsche Autor mehr als 20 Hörspiele für den NDR und Radio Bremen.

Mitwirkende

Torsten: Walter Kreye

Roswitha Soetebeer: Karla Schütt

Stefan Abromeit: Heinz Schacht

Marlies Kiewitt: Gerlind Rosenbusch

Herman Quaddel: Claus Boysen

Senta Quaddel: Ingrid Andersen

Dr. Palisander: Hans-Jürgen Ott

Bulli Pannkook: Jasper Vogt

in weiteren Rollen: Hela Hinrichs, Jochen Altenburg, Claus Deters, Jürgen Dierking, Bernd Friedrich, Alexander Helms und Hans Werner Radula.

Musik: Rudolf Schmücker

Regie: Hans Helge Ott

Produktion: Radio Bremen und NDR 1982

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Dat plattdüütsche Hörspeel | 17.04.2024 | 21:05 Uhr

