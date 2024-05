Stand: 15.05.2024 14:44 Uhr Hörspiel: "Du kannst nich vör mi weglopen"

Voller Selbstzweifel und Scham steht Susann vor den Trümmern ihrer Ehe. Dass sie selbst zum Opfer häuslicher Gewalt geworden ist, lässt sie beinahe verstummen. Ausgerechnet im familiären Umfeld bekommt sie keine Unterstützung: "Streit gibt es in jeder Ehe" lautet die Devise ihrer Mutter.

Um sich und ihre kleine Tochter vor den sich immer bedrohlicheren Einschüchterungsversuchen ihres Mannes zu schützen, sucht Susann sich professionelle Hilfe.

Sendetermine Freitag, 21. Juni, 19.05 Uhr, NDR Schlager

Freitag, 21. Juni, 21.05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Sonntag, 23. Juni, 18.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Sonntag, 23. Juni, 20.05 Uhr, NDR 1 Radio MV

Montag, 24. Juni, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Montag, 24. Juni, 21.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Mittwoch, 26. Juni, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Über den Autoren

Hans-Hinrich Kahrs, geboren 1956, studierte Lehramt in Kiel, Göttingen und Kopenhagen. Der ehemalige Gymnasiallehrer und Berater für Niederdeutsch bei der Niedersächsischen Landesschulbehörde arbeitete in der Drogentherapie, Frühförderung der Lebenshilfe und in der Aussiedlerbetreuung. Zudem kümmert er sich ehrenamtlich um plattdeutsche Belange beim Landschaftsverband Stade. Außerdem hat er ein niederdeutsches Schulbuch mit anderen zusammen verfasst und Theaterstücke, Sketchsammlungen und Prosatexte geschrieben.

Mitwirkende

Stefanie Fromm: Susann Hartmann

Peter Kaempfe: Guido Hartmann

Beate Kiupel: Helga, Mutter von Susann

Birte Kretschmer: Steffi, Susanns Freundin

Birgit Bockmann: Familienrichterin

Sandra Keck: Mitarbeiterin im Frauenhaus

Meike Meiners: Ärztin

Susanne Schrader: Psychologin

Musik: Serge Weber

Regie: Bernd Poppe und Lisa Krumme

Redaktion: Ilka Bartels

Produktion: Radio Bremen und NDR 2019

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Plattdeutsches aus MV | 23.06.2024 | 20:05 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch Hörspiele