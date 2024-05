Stand: 24.05.2024 10:56 Uhr Hörspiel: "De Schrievdisch weer blank"

Der 20. Juli 1944, der Tag, an dem der Versuch scheiterte, mittels eines Anschlags auf Adolf Hitler die nationalsozialistische Tyrannei zu beenden, jährt sich zum 80. Mal. Der Autor Hinrich Kruse war zu jener Zeit als Soldat in Italien stationiert und hörte die Nachricht über die BBC, die er als Funker abhören und über deren Sendungen er Berichte anfertigen musste.

Noch heute beeindruckt die klare Sprache des Erzählers, der detailgenau die Stunden beschreibt, nachdem er von dem Attentat erfahren hat. Inmitten eines Umfeldes, indem ein unbedachtes Wort das Leben kosten konnte, nimmt er uns mit auf eine Reise in seine Gedankenwelt: Voll angespannter Wachsamkeit, Sorge und Hoffnung.

Über den Autoren

Hinrich Kruse (geb.1916 in Nordschleswig) lebte als Lehrer in Braak bei Neumünster. Außer Erzählungen und zeitkritischen Kurzgeschichten schrieb er zwanzig niederdeutsche Hörspiele und erhielt als einer der profiliertesten und eigenständigsten Mundartautoren 1979 den Fritz-Reuter-Preis. Kruse starb am 17. Juli 1994.

Mitwirkende

Claus Boysen: Erzähler

Hans-Jürgen Ott: Hein Haß

Klaus Nowicki : Offizier Ic-Abwehr

Nigel Whittaker: Stimme BBC

Heinz Poppe: General

Ruth Bunkenburg: Frau

Hans Rolf Radula: Kröger

Willi Backenköhler: Nachbar

Regie: Walter Bäumer

Produktion: Radio Bremen und NDR 1981

