Sendedatum: 05.10.2022 21:05 Uhr Hörspiel: "Afsiets vun'n Paradies"

Helmut aus Hamburg macht Urlaub in Nordvorpommern, bei seinem Schwager Rolf. Nach einem kleinen Feierabendbierchen haben sie plötzlich die Idee, eine nahegelegene Höhle zu erkunden, in der sie sich natürlich verlaufen. Als sie endlich einen Ausgang finden, führt der sie direkt in die Vergangenheit: Sie stehen mitten in der DDR! Die beiden haben kaum Zeit, sich über diese seltsame Begebenheit zu wundern, da diese "Zeitreise" sie vor ungeahnte Herausforderungen stellt.

Die Sendetermine Freitag, 30.09.2022, 19.05 Uhr, NDR Schlager

Freitag, 30.09.2022, 21.05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Sonntag, 02.10.2022, 18.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Sonntag, 02.10.2022, 21.05 Uhr, NDR 1 MV

Montag, 03.10.2022, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Mittwoch, 05.10.2022, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Über den Autor

Rudolf Kollhoff wurde 1957 in Wolgast (Vorpommern) geboren. Ursprünglich arbeitete er in der Gastronomie, später auch als Ausbilder, aber ein Fernkurs "kreatives Schreiben" brachte ihn auf anderen Kurs: Seit 1992 schreibt er, unter anderem auch Horror- und Western-Heftromane, die er unter Pseudonym verfasst. Er wohnt mit Frau und zwei Töchtern in Kirchdorf bei Greifswald.

Mitwirkende

Rolf Petersen: Rolf Holtappel

Beate Prahl: Reni, Rolfs Frau

Frank Grupe: Helmut Hartwig

Anke Moll: Marita, Helmuts Frau

Detlef Heydorn: Obermeister Schulz

Joachim Puls: Gerfried Lütjens

Elfie Schrodt: Uschi Lüttjens

Tina Landgraf: Verkäuferin

Sönke Fahl: Kellner

Jörg Schade: Kläuser

Musik: Jan Christoph

Regie: Hans Helge Ott

Redaktion: Ilka Bartels

Eine Produktion von Radio Bremen mit dem NDR

Erstsendung: 03.10.2010

Produktion: Radio Bremen / NDR 2010

