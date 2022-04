Sendedatum: 13.05.2022 21:05 Uhr Hörspiel: "Afschaten"

Die Töchter des wohlhabenden Landwirts Rickleffsen verdrehen der Männerwelt auf der Insel Föhr den Kopf, zumal allzu häufige Treffen zwischen zwei Flirtenden nicht unbemerkt bleiben müssen: Trifft sich ein Verehrer aus einem anderen Dorf nach Sonnenuntergang nur einmal zu oft bei seiner Liebsten zum "Koffern", könnte ihm ein "Ütjschiten" blühen, bei dem lärmende und in die Luft schießende "Hualewjonken" ihn vor eine zukunftsverändernde Wahl stellen.

Die für die Insulaner gängigen Begriffe ihres Brauchtums sind für den neu hinzugezogenen Tierarzt ein Buch mit sieben Siegeln. Doch ehe er sich´s versieht, ist er selbst Protagonist dieser Tradition, denn die jüngste Tochter Svenja hat ein Auge auf den Neuankömmling geworfen und weiß äußerst klug an den Fäden einer leicht verwickelten Handlung zu ziehen...

Niederdeutsche Komödie von Gerhard Bohde

Die Sendetermine Freitag, 13.05.2022, 18.05 Uhr, NDR Schlager

Freitag, 13.05.2022, 21.05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Sonntag, 15.05.2022, 21.05 Uhr, NDR 1 Radio MV

Sonntag, 15.05.2022, 18.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Montag, 16.05.2022, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Mittwoch, 18.05.2022, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Über den Autor

Gerhard Bohde (geboren 1921 in Wyk auf Föhr, gestorben 2010 in Wildeshausen) brach mit 15 seine Lehre ab und fuhr zur See. Nach dem Krieg wurde er zunächst Kaufmann und dann Soldat, aber aus den frühen Erfahrungen der Seefahrts-Zeit schöpft er den Stoff für seine Autorentätigkeit, die er erst 1967 begann. Außer zahlreichen Hörspielen hat er auch Stücke für das Ohnsorg-Theater und ein Buch über seine Jugend auf See geschrieben.

Mitwirkende

Ulla Hinrichs: Inke Bossen

Heinz Poppe: Broder Arfsten

Thomas Schiestl: Newton Bohn

Meike Meiners: Svenja

Antje Schröder: Svea

Gerlind Rosenbusch: Swantje

Hans Rolf Radula: Simon Rickleffsen

Jens Ehlers: Dagobert Siebelsing

Ingrid Ebel: Dora Stump

u.v.a.

Regie: Hans-Jürgen Ott

Eine Produktion von Radio Bremen und NDR 1985.

Aus rechtlichen Gründen können wir das Audio nicht online zur Verfügung stellen.

