De Woch up Platt in MV: Tankschäpen, Diertensük un Utteiknung Stand: 17.01.2025 15:10 Uhr Schäpen mit russisch’ Öl, Mul- un Klåwensüük in Bramborg: De plattdüütschen Nårichten ut Mäkelborg-Vörpommern von denn 13. bet tau denn 19. Januor 2025.

Unklore Låch üm Tankschäpen in de Ostsee

Up de Ostsee hebben de taustännigen Ämters twei Schäpen mit teihndusende Tunnen von Rohöl ut Russland up denn Kieker. De beiden Tankschäpen fohren nich ünner russ’sche Flagg; sei salln åwer Öl ut Russland an Buurd hebben un up düsse Oort de Sanktschonen ümgåhn. De Schäpen harn meld’t, dat sei havariert sünd, ein dorvon is dornå lang’ Tiet dor dörch’t Wåter dräben, wo ein wichtig’ Datenkåbel twüschen Finnland un Düütschland licht. Facklüd för Säkerheit vermauden dor dat Versäuken von Sabotåsch. In fröher Tieden sünd all poor Mål so’ne Kåbels von Lüd, de wi nich kennen, tauschannen måkt worn. Nu will de NATO disse Kåbels bäter ünner Schutz nähmen.

Mul- un Klåwensük utbråken

In Bramborg is an weck Städen de Muul- un Klåwensük utbråken, de jå heil fix œwerdrågen warden kann. Dorünner hebben ok all de Buern in Mäkelborg-Vörpommern tau lieden, denn tau’n Bispäl Grotbritannien hett all dat Inführn von Käuh, Schwien un Schœp verbåden un ok von dat frisch’ Fleisch. De Verband von de Fleischwirtschaft räkent all dormit, dat de Buern üm un bi ein’ dreistellig’ Millionenbedrach an Minus måken warden. Up de Gräunen Woch kœnen väle Diertenrassen nich mihr wiest warden. Tauletzt is de Mul- un Klåwensük in Düütschland 1988 ümgåhn.

Kein CSI-Turnier in Redefin?

Up dat Landgestüt Redefin kann ein’ von de wichtigsten Verantaltungen woll nich mihr utricht’ warden. De Veranstalter secht, dat dat för denn Maimånd plånte CSI-Turnier för Springrieden afsecht warden möt. Dorachter steckt, dat ein wichtig’ Geldgäber nix mihr gäben will. Wat nu mœglicherwies dat Land mit Finanzhülp inspringt, üm dat Turnier tau redden, is noch nich rut.

Museum-Schipp is redd’t

De Iesbräker „Stephan Jantzen“ kann up Schick bröcht warden. De Börgerschaft in Rostock hett beschlåten, dat dorför üm un bi twei Millionen Euro utgäben warden salln. För dat Inbedriefhollen von dat Schipp räken sei mit noch eins 30.000 Euro jedet Johr. Båbentau sünd 650.000 Euro nödig, dormit de Schipp-Anlegger upmöbelt warden kann. De Arbeiden up de Werft sünd för 2027 plånt. In dat Johr fieert dat Museumschipp sienen 60. Gebuurtsdach.

Utteiknung för Petra Schwaan-Nandke

Dorför, dat sei sik dull üm de plattdüütsche Språk bekümmern deit, is de Schriewersfru, Schauspälersch un vörmålig’ Theoter-Båsfru Petra Schwaan-Nandke mit denn Lannesverdeinstuurden utteikent worn. Väle Lüd kennen Schwaan-Nandke von de Bühn bi de Darßer Festpäle. Dorœwer rut hett sei Plattdüütsch-Kurse gäben, eigen plattdüütsch Programme upführt un ein Speigelschief, also CD, mit Texten von Martha Müller-Grählert upnåhmen. De Lannesverdeinstuurden is de höchst’ Utteiknung von dat Land Mäkelborg-Vörpommern.

