Maul- und Klauenseuche in Brandenburg ausgebrochen

Maul- und Klauenseuche: Was bedeutet der Ausbruch für Landwirte? Stand: 13.01.2025 18:53 Uhr Nach dem Ausbruch der Maul- und Klauenseuche in Brandenburg sind Landwirte in Niedersachsen beunruhigt. Erste Staaten haben Maßnahmen zur Abwehr der hochansteckenden Krankheit ergriffen.

Das Landvolk Niedersachsen hofft, dass eine Ausbreitung der Maul- und Klauenseuche (MKS) nach Niedersachsen verhindert werden kann - Seuchen würden sich allerdings immer auf den gesamten Markt auswirken, teilte der Verband am Montag mit. Erwartet wird, dass die Kontrollen in Betrieben verstärkt werden. Das Kreislandvolk in Vechta empfiehlt allen tierhaltenden Betrieben, jetzt die schon sehr hohen Biosicherheitsmaßnahmen zu überprüfen. Dadurch soll nach Angaben des Kreislandvolkes das Risiko im Bereich Infektionsschutz und Hygiene minimiert werden. Außerdem weist der Verband darauf hin, dass momentan keine Jagdreisen nach Brandenburg unternommen werden sollten, da das Virus bei Wasserbüffeln in freier Wildbahn nachgewiesen wurde. Beim Kreislandvolk rechnet man damit, dass die Marktpreise für Schweinefleisch ab Mittwoch sinken dürften.

Ministerium: Ausfuhren außerhalb der EU kaum noch möglich

Die Niederlande haben mittlerweile wegen des Nachweises in Brandenburg ein landesweites Transportverbot für Kälber verhängt. Und Südkorea importiert kein Schweinefleisch mehr aus Deutschland. Ausfuhren aus der Europäischen Union sind laut Bundeslandwirtschaftsministerium kaum noch möglich. Die Interessengemeinschaft der Schweinehalter (ISN) sieht durch den MKS-Nachweis aber keine größeren Auswirkungen auf den Export von Schweinefleisch. Der Großteil erfolgt laut einer Mitteilung des Verbandes am Montag innerhalb der EU. Zudem habe der Nachweis der Afrikanischen Schweinpest dafür gesorgt, dass kein Fleisch in die ehemals wichtigen Abnehmerländer wie China, Japan oder die Philippinen exportiert werde, so ein ISN-Marktanalyst.

Landesamt verhängt Maßnahmen wegen Vorfall in Brandenburg

Das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) hat Montag einen Maßnahmenkatalog veröffentlicht. Hintergrund ist der Ausbruch der MKS in Brandenburg:

Veranstaltungen mit Klauentieren werden bis einschließlich 17.01.2025 untersagt.

Veranstaltungen mit Pferden und Geflügel werden bis einschließlich 17.01.2025 beschränkt:

Teilnehmende Tiere dürfen nicht aus Beständen stammen, in denen zusätzlich auch Klauentiere gehalten werden. Teilnehmer (Reiter und Begleitung/Aussteller und Begleitung) dürfen innerhalb von 48 Stunden vor Veranstaltungsbeginn keinen Kontakt zu Klauentieren gehabt haben Transportfahrzeuge dürfen in den 48 Stunden vor der Veranstaltung nicht für den Transport von Klauentieren genutzt worden sein und müssen vor Nutzung gereinigt und desinfiziert werden die Verpflichtungen sind durch die Teilnehmer schriftlich zu erklären und müssen durch den Veranstalter gesammelt und - bis weitere Anweisungen erfolgen - verwahrt werden

Maul- und Klauenseuche zuletzt 1988 in Deutschland aufgetreten

Die Maul- und Klauenseuche ist in einem Tierhalterbetrieb in Brandenburg ausgebrochen. Deutschland galt laut Friedrich-Löffler-Institut in den vergangenen Jahren als frei von der hochansteckenden Viruserkrankung. Die letzten Fälle traten 1988 auf.

